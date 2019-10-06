На фестивале Comic Con Russia импринты издательства «Эксмо» fanzon и «Комильфо» анонсировало несколько проектов на 2020 год, среди которых несколько артбуков и комиксов по известным вселенным.

Metal Gear Solid

«Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con 1

Комикс по мотивам первых двух частей видеоигры расскажет о Солиде Снейке, которому предстоит посетить Шэдоу Мозес и Биг Шелл и дать отпор Ликвиду, Солидусу, Револьверу Оцелоту, Снайпер Вульф и прочим террористам. За сценарий отвечали Крис Оприско, Алекс Гарнер и Мэтт Фрекшн («Хоукай», «Секс-преступники»), художником выступил Эшли Вуд («Зомби против роботов).

Релиз в ноябре.

Артбук Death Stranding

«Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con 4

Мы уже рассказывал про артбук к Death Stranding — в него войдут сотни рисунков, включающие ранние концепт-арты персонажей, локаций, снаряжения и тому подобного. Сама игра выходит 8 ноября на PS4, а англоязычный артбук ожидается где-то в этом же месяце.

«Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con «Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con 1

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Blade Runner 2019

«Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con 2

Комикс, действие которого разворачивается параллельно событиям первого фильма. Он рассказывает историю опытной охотницы на репликантов по имени Эш. Она берется за новое расследование — похищение жены и ребенка миллиардера, в котором подозревают репликантов. Автором серии выступил Майкл Грин, сценарист «Бегущего по лезвию 2049». Он также писал сценарии к фильму «Логан» и сериалу «Американские боги».

Все 12 выпусков выйдут под одной обложкой.

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The Technopriests

«Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con 3

Серия «Техножрецы» Алехандро Ходоровски рассказывает о мире, который уже знаком читателям по «Метабаронам» и «Инкалу». В центре сюжета — верховный техножрец Альбино, который ведет полмиллиона своих последователей в галактику обетованную, сталкиваясь по пути с многочисленными препятствиями. В эту историю вплетен рассказ Альбино о его семье и собственном восхождении к власти.

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Legends of Baldur’s Gate

«Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con 4

Действие мини-серии Legends of Baldur’s Gate разворачивается в одном из самых знаменитых городов Забытых королевств. Поколения минули с тех пор, как герои Врат Балдура спасли город и все королевства. Но теперь над городом нависает новая опасность, и противостоять ей предстоит пестрой команде искателей приключений, к которой присоединятся легендарный следопыт Минск со своим верным космическим хомяком Бу.

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The Nameless

«Бегущий по лезвию 2019», Baldur's Gate и артбук Death Stranding — анонсы «Эксмо» с Comic Con 5

The Nameless — НФ-хоррор от Гранта Моррисона и Криса Бернема. Сюжет разворачивается вокруг мистика, которого нанимает группа миллиардеров для участии в опасной миссии по спасению мира. К Земле приближается массивный астероид, на поверхности которого красуется гигантский магический символ и чьё название означает «Место страха». И вместе с ним на планету и человечество надвигается древний кошмар.

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