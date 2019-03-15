Знакомьтесь, это Эш — охотница на репликантов из комикса «Бегущий по лезвию 2019»

Портал io9 поделился первой полноцветной иллюстрацией из грядущего комикса «Бегущий по лезвию 2019» от издательства Titan Comics, в центре которого окажется охотница на репликантов по имени Эш. Собственно, это она и представлена на обложке первого номера. В целом, она мало чем отличается от привычного Рика Декарда в исполнении молодого Харрисона Форда — та же форма и почти такой же пистолет с двумя спусковыми крючками.

А ещё обратите внимание на тень — это также знакомая нам Рейчел, с которой будет связан сюжет комикса. Подробности новой истории не сообщаются, лишь известно, что она развернётся вокруг новых персонажей на фоне уже известных событий. При этом, как отмечает издание, сюжет комикса будет каноничным — его пишут сценарист «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин и сценарист «Звёздного пути» Майк Джонсон. Рисует комикс Андрес Гуинальдо («Тёмная Лига Справедливости»).

Ранее в сети появился скетч с новыми персонажами.

Комикс начнёт выходить позднее в этом году, ориентировочно летом.