Дебютный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»

В сети появился первый трейлер сериала «Дракула» от создателей «Шерлока» Марка Гэтисса и Стивена Моффата.

Шоу вдохновлено классическим романом Брэма Стокера и по-новому представит образ знакомого вампира. Действие развернётся в Трансильвании 1897 года. Нас ждёт знакомый формат — три эпизода по полтора часа.

Режиссёрами выступают Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Деймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Шерлок»).

Главную роль играет Клас Банг («Квадрат», «Мост», «Дитя джунглей»). В актёрском составе также задействованы Линдси Маршал (скетч-шоу «Лига джентльменов»), Шанель Крессвел («Это Англия»), Мэттью Бёрд («Игра в имитацию»), Лидия Уэст («Годы и годы»), Пол Бреннен («Счастливая долина») и другие.

Даты выхода у сериала по-прежнему нет.