В январе 2019 года Sony внезапно показали первый тизер новой части «Охотников за привидениями», которых снимает Джейсон Райтман — сын Айвена Райтмана, поставившего первые две части. Сам Райтман-младший известен по политической сатире «Здесь курят», драме «День труда» и сериалу «Офис».

Картина увидит свет летом 2020 года, после чего франшиза может развиваться и дальше — как минимум, на это надеется сценарист и актёр Дэн Эйкройд, который снимался в классических частях «Охотников за привидениями», а также продюсировал и писал сценарии к этим фильмам. Он также работал над сюжетом новой картины Райтмана.

Как отмечает издание 660 City News, Эйкройд передал Райтману свой сценарий приквела, действие которого разворачивается в 1969 году. По задумке, он посвящён знакомству молодых героев оригинальных фильмов.

Я написал «Охотников за привидениями в старшей школе» (Ghostbusters High), где они встречаются в Нью-Джерси в 1969 году. И мы хотим в следующие лет пять сделать из него фильм или пилот сериала. Сейчас сценарий на столе Райтмана, но до него пока что далеко. Однако это хорошая идея для приквела. Представьте актёрский состав для трёх героев-подростков!

Эйкройда также спросили о бюджете грядущей картины Райтмана, и он ответил, что новые «Охотники» обойдутся «значительно дешевле» ста миллионов долларов, ближе к 30 или 50 — «настолько мало, насколько мы сможем потратить». Эйкройд хотел бы больше использовать практические спецэффекты и кукол, однако признаёт, что CGI более эффективен и прост в применении. Для сравнения, картина Пола Фига «Охотники за привидениями» 2016 года обошлась в больше 140 миллионов долларов.

Кроме того, сценарист признаётся, что в случае с этим фильмом злится только сам на себя, потому что не до конца справился с ролью продюсера.

Я, можно сказать, немного сошёл с ума. Но в какой-то момент осознал, что должен винить только самого себя в качестве продюсера, бюджет вышел из-под контроля — хотя я как продюсер должен был за этим следить чуточку лучше. Но вы же не станете спорить с режиссёром. Вы нанимаете режиссёра, вы ему доверяете, вы доверяете его видению. Но работа, которую провели Кейт Маккионон, Кристен Уиг, Лесли Джонс и Мелисса Маккарти, а также Пол Фиг, просто восхитительная, даже превосходная. Мы бы сняли ещё один фильм, но, опять же, из-за перерасхода бюджета этого не случилось.

Как отмечает Эйкройд, у него есть ещё пара идей для развития вселенной — на случай, если всё пройдёт удачно.

В середине мая стало известно, что рейтинговая комиссия Южной Кореи оформила заявку PC-версии переиздания игры Ghostbusters: The Video Game. Инициатором заявки стало местное отделение компании Epic Games. Дэн Эйкройд в своё время называл оригинал 2009 года «настоящим третьим фильмом».