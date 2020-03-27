Актёр Дэн Фоглер, исполнивший роль любимчика зрителей Якоба Ковальски в серии «Фантастические твари», дал небольшое интервью порталу Syfy Wire. Артист поделился впечатлениями о сценарии третьей части — и, что интересно, сравнил его с первой, а не со второй.

Могу сказать, что я прочёл сценарий, и развитие персонажа мне очень понравилось, оно напомнило первый фильм, который, я считаю, был отличным. События картины ведут к масштабной войне на фоне грядущей Второй мировой, так что вы можете себе представить, какие эпичные боевые сцены нас ждут. Дэн Фоглер, актёр

Он также подтвердил, что сейчас производство приостановлено из-за пандемии коронавируса. Основная часть съёмок должна была стартовать в середине марта в Лондоне. Фоглер надеется, что они начнутся раньше, чем позже.

А ещё актёр рассказал, что его привлекают франшизы и сериалы — тем, что артист может возвращаться к образу раз за разом и показывать развитие персонажа.

Мне очень нравится этот персонаж. Здорово, когда у тебя есть возможность строить франшизы вокруг сиквелов или даже в случае с «Ходячими мертвецами», когда ты возвращаешься в разных сезонах, и при этом персонаж развивается. Я снова возвращаюсь на съёмочную площадку, я снова играю Якоба, которые вырос благодаря событиям двух фильмов. Для актёра это бесценно. Дэн Фоглер, актёр

Сейчас триквел «Фантастических тварей» запланирован на 12 ноября следующего года. Не исключено, что дату могут сдвинуть после пандемии.