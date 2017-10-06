Режиссёр «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёв рассказал, что по его просьбе в сценарий фильма внесли некоторые изменения. Всё дело в том, что первоначально история была написана под творческий стиль Ридли Скотта, а это не устроило Вильнёва.

Костяк истории остался таким же, я его отстаивал. Но в сценарии было множество вещей, которые, как бы сказать… Когда я его впервые прочитал, он был ещё в работе. Ощущалось, что эта история написана специально под Ридли Скотта. Я, как режиссёр, сильно отличаюсь от Ридли. У нас совсем разная восприимчивость. Так что я попросил переделать сценарий «под меня». В итоге та же история была рассказана немного по-другому. Дени Вильнёв

По словам режиссёра, некоторые изменения коснулись сюжетной линии агента Кея (Райан Гослинг), в фильме её сделали «более личной». Кроме того, постановщик сказал, что отдельные сцены стали «более реалистичными» по сравнению с тем, как бы их мог снять Ридли Скотт.

И это действительно заметно. Режиссёрский стиль Скотта, который явно виден в его последних картинах «Прометей» и «Чужой: Завет», почти напрочь отсутствует в новом «Бегущем по лезвию». Разве что персонаж Джареда Лето чересчур часто вспоминает цитаты из Библии, но в остальном фильме почти не ударяется в сюрреализм оригинала.