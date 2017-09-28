Режиссёр Дени Вильнёв сейчас у всех на слуху — особенно в преддверии выхода главного сиквела этого года, «Бегущего по лезвию 2049». Фильм уже называют «абсолютным шедевром» и прочат ему статус культового. На волне популярности режиссёра студия Sony Pictures предложила Вильнёву снять исторический фильм про Клеопатру. Об этом сообщает издание Deadline.

По информации портала, Sony составили список самых видных режиссёров, которые могли бы поставить пеплум. Вильнёв оказался в одном ряде с Джеймсом Кэмероном, Дэвидом Финчером и Полом Гринграссом. Фильм будет основан на романе Стейси Шифф «Клеопатра». Продюсерами проекта выступят Скотт Рудин и Эми Паскаль.

Вот только известно, что студия Legendary ещё в декабре прошлого года предложила режиссёру снять другой эпический фильм — «Дюну» по роману Фрэнка Герберта. Сам Вильнёв говорил, что после «Бегущего по лезвию 2049» ему понадобится некоторое время, чтобы отдохнуть от съёмок.

В свою очередь мы, как поклонники творчества Вильнёва и фанаты «Дюны», надеемся, что сперва режиссёр сперва возьмётся снимать роман Герберта, а уже потом перейдёт к «Клеопатры». Уверены, что байопик о царице у него тоже получится отменным.

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