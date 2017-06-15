У «Лиги справедливости» — новые перестановки. Композитор Junkie XL (Том Холкенборг), известный по саундтрекам к фильмам «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дэдпул» и «Бэтмен против Супермена», покинул проект. На его место пригласили другого известного музыканта и композитора — Дэнни Эльфмана, сообщает The Hollywood Reporter.

Композитора поменяли вскоре после того, как к «Лиге справедливости» приставили режиссёра Джосса Уидона. Напомним, Зак Снайдер покинул пост режиссёра из-за семейной трагедии.

Junkie XL у себя в твиттере прокомментировал случившееся:

Как говорил мой учитель Ханс Циммер, ты не голливудский композитор, пока тебя хоть раз не выгнали с проекта. Похоже, на этой неделе я прошёл посвящение. Больно покидать этот проект, но я благодарен Заку за то, что попросил меня стать частью его творения. Желаю Дэнни, Джоссу и Warner Bros. удачи с «Лигой справедливости».

Такая резкая смена композитора может вызвать некоторое недоумение у фанатов, особенно у поклонников «мрачного тона» фильмов DC. Однако вспомните, что Джосс Уидон уже работал с Дэнни Эльфманом над «Мстителями». Музыка композитора звучит и в других супергеройских картинах — «Человек-паук 1-2», «Бэтмен» и «Возвращение Бэтмана». Эльфман работал над очень разными по духу фильмами, и он наверняка отлично справится с задачей.