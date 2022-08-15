«Мадам Паутина»: актёры и сюжет от инсайдера 

Портал The Cosmic Circus со ссылкой на свои источники раскрывает подробности фильма «Мадам Паутина». Актёрский состав, согласно порталу, включает:

Дакота Джонсон — Кассандра Уэбб, оригинальная Мадам Паутина;

Сидни Суини — Джулия Карпентер, Женщина-Паук или вторая Мадам Паутина;

Селеста О’Коннор — Мэтти Франклин, также известная как одна из Женщин-Пауков;

Изабелла Мерсед — Аня Коразон или Аранья, Девушка-Паук;

Адам Скотт — Дядя Бен;

Эмма Робертс — Мэри Паркер, мать Питера Паркера, которая по слухам будет в фильме беременна

В ленте также может появиться молодой Питер Паркер

Из-за кадров со съёмочной площадки в интернете появились предположения, что действие фильма или его части происходит примерно в 2003 году в одной вселенной с трилогией «Человек-Паук» Сэма Рейми. По данным портала, однако, сюжет будет развиваться не во вселенной Рэйми: в картине появится беременная Мэри Паркер в исполнении Эммы Робертс, и, скорее всего, события ленты затронут период незадолго до рождения Питера Паркера.

В фильме также появится молодой Бен Паркер, который, судя по всему, будет фельдшером. На недавних кадрах он работает вместе с Кассандрой Уэбб (Дакота Джонсон) на месте автокатастрофы, хотя в комиксах Дядя Бен не был врачом.

Похоже, фильм так или иначе затронет мультивселенные или путешествия во времени. По предположениям инсайдера, по сюжету некий антагонист будет охотиться на Бена и Мэри Паркер, чтобы предотвратить появление на свет Человека-паука.

В комиксах Marvel существует мистическая сила, известная как Паутина Жизни и Судьбы — это аналог Мультивселенной в рамках Паучьей вселенной. Главная задача Мадам Паутины — защита Паутины Жизни и Судьбы любыми способами. Если что-то или кто-то угрожает равновесию Мультивселенной, пытаясь уничтожить Питера Паркера ещё до его существования, то, логично, что ему придётся столкнуться с Мадам Паутиной.

Согласно The Cosmic Circus, в фильме Мадам Паутина соберет команду женщин-пауков для специальной миссии — вероятно, по защите Паутины Жизни и Судьбы путём спасения Бена и Мэри. Команда будет состоять из Кассандры Уэбб, Джулии Карпентер, Ани Коразон и Мэтти Франклин, которых сыграют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабелла Мерсед и Селеста О’Коннор соответственно.