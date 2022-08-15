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    Новости

    «Мадам Паутина»: актёры и сюжет от инсайдера 

    15 августа 2022
    15.08.2022
    831
    2 минуты на чтение
    Черновик 986

    Портал The Cosmic Circus со ссылкой на свои источники раскрывает подробности фильма «Мадам Паутина». Актёрский состав, согласно порталу, включает:

    • Дакота Джонсон — Кассандра Уэбб, оригинальная Мадам Паутина;
    • Сидни Суини — Джулия Карпентер, Женщина-Паук или вторая Мадам Паутина;
    • Селеста О’Коннор — Мэтти Франклин, также известная как одна из Женщин-Пауков;
    • Изабелла Мерсед — Аня Коразон или Аранья, Девушка-Паук;
    • Адам Скотт — Дядя Бен;
    • Эмма Робертс — Мэри Паркер, мать Питера Паркера, которая по слухам будет в фильме беременна
    • В ленте также может появиться молодой Питер Паркер

    Из-за кадров со съёмочной площадки в интернете появились предположения, что действие фильма или его части происходит примерно в 2003 году в одной вселенной с трилогией «Человек-Паук» Сэма Рейми. По данным портала, однако, сюжет будет развиваться не во вселенной Рэйми: в картине появится беременная Мэри Паркер в исполнении Эммы Робертс, и, скорее всего, события ленты затронут период незадолго до рождения Питера Паркера.

    В фильме также появится молодой Бен Паркер, который, судя по всему, будет фельдшером. На недавних кадрах он работает вместе с Кассандрой Уэбб  (Дакота Джонсон) на месте автокатастрофы, хотя в комиксах Дядя Бен не был врачом.

    Похоже, фильм так или иначе затронет мультивселенные или путешествия во времени. По предположениям инсайдера, по сюжету некий антагонист будет охотиться на Бена и Мэри Паркер, чтобы предотвратить появление на свет Человека-паука.

    В комиксах Marvel существует мистическая сила, известная как Паутина Жизни и Судьбы — это аналог Мультивселенной в рамках Паучьей вселенной. Главная задача Мадам Паутины — защита Паутины Жизни и Судьбы любыми способами. Если что-то или кто-то угрожает равновесию Мультивселенной, пытаясь уничтожить Питера Паркера ещё до его существования, то, логично, что ему придётся столкнуться с Мадам Паутиной.

    Согласно The Cosmic Circus, в фильме Мадам Паутина соберет команду женщин-пауков для специальной миссии — вероятно, по защите Паутины Жизни и Судьбы путём спасения Бена и Мэри. Команда будет состоять из Кассандры Уэбб, Джулии Карпентер, Ани Коразон и Мэтти Франклин, которых сыграют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабелла Мерсед и Селеста О’Коннор соответственно.

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    Редактор

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