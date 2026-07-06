«Дети крови и костей»: писательница заранее отреклась от экранизации её африканского фэнтези

Мне довелось впервые встретиться с писательницей, Томи. И она говорит: «Амандла, я хочу, чтобы ты знала: когда ты была ещё девочкой, и тебя взяли на роль Руты в «Голодных играх», и в тебя кидали все эти расистские заявления, мол, смерть Руты не будет такой трагедией, потому что ты чёрная — вот это вдохновило меня написать эту серию, чтобы чёрные девочки вроде тебя и чёрные девочки всех цветов получили историю про них».