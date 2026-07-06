«Дети крови и костей»: писательница заранее отреклась от экранизации её африканского фэнтези

Вокруг экранизации фэнтези-романа Томи Адейеми «Дети крови и костей» назревает скандал. Похоже, писательница поссорилась с создателями экранизации и теперь отказывается поддерживать её. В своих соцсетях Адейеми опубликовала видео с заявлением:
Томи Адейеми
Есть причина, почему я не публикую ничего про адаптацию моих трудов. Вот и всё. Я не видела фильм, и я не буду его смотреть.
Она также вставила в видео скриншот переписки с актрисой Амандлой Стенберг, играющей главную роль в экранизации. На нём Адейеми пишет:
Томи Адейеми
Никогда не используй больше моё имя в интервью или видео. Не пиши мне. Не звони мне.
Судя по всему, так Адейеми отреагировала на интервью, в котором Стенберг утверждала, будто писательница призналась ей, что героиня «Детей крови и костей» вдохновлена героиней Стенберг в «Голодных играх».
Амандла Стенберг
Мне довелось впервые встретиться с писательницей, Томи. И она говорит: «Амандла, я хочу, чтобы ты знала: когда ты была ещё девочкой, и тебя взяли на роль Руты в «Голодных играх», и в тебя кидали все эти расистские заявления, мол, смерть Руты не будет такой трагедией, потому что ты чёрная — вот это вдохновило меня написать эту серию, чтобы чёрные девочки вроде тебя и чёрные девочки всех цветов получили историю про них».
«Дети крови и костей» — это фэнтези, действие которого происходит в Африке. Главная героиня — принцесса, которая пытается вернуть свой трон в вымышленной африканской стране, захваченной врагами. В экранизации также должны сыграть Идрис Эльба, Чиветель Эджиофор, Синтия Эриво, Виола Дэвис и Лашана Линч.