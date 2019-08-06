Режиссёр «Дэдпула 2» Дэвид Литч в недавнем интервью с Yahoo Movies UK поговорил о будущем болтливого наемника в киновселенной Marvel. В частности, у него спросили, будет ли у новой части приключений Уэйда Уилсона высокий возрастной рейтинг.

У первых двух фильмов рейтинг R, их необязательно вписывать в бренд [киновселенную Marvel], но взрослый рейтинг у новой картины не необходимость. Disney тоже не обязать снимать только PG-фильмы. Я думаю, мы найдём компромис. Дэвид Литч

Кевин Файги представил четвертую фазу киновселенной на прошедшей конвенции Comic-Con 2019. Позже исполнитель роли Дедпула Райан Рейнольдс у себя в инстаграме выложил вот такую фотографию, намекая на то, что Уэйд Уилсон появится только в пятой фазе.