Девушку не приняли на работу из-за косплея на Дарта Мола

Девушку не приняли на работу из-за косплея на Дарта Мола

В последнее время наниматели всё чаще изучают социальные сети своих будущих работников. И порой фотографии или записи соискателей могут их не устроить. Вот и косплеер Мария Хелингер получала отказ из-за фотографий, где она изображает Дарта Мола. Об этом сообщила её подруга в твиттере:

Тут знакомую из ЕКБ не взяли на работу, потому что у нее ВК выложено фото её косплея Дарт Мола. НЕ ПРАВОСЛАВНО. pic.twitter.com/J6A96SJXfl — uszanowanko (@karin_karin_b) April 5, 2017

Мария рассказала изданию TJournal, что она хотела устроиться работать администратором в салон красоты. Однако нанимательницу не устроили фотографии девушки в образе персонажа «Звёздных войн» Дарта Мола.

Я ходила на собеседование, вроде бы всё устраивало. Узнав, что я увлекаюсь гримом, она попросила меня скинуть портфолио. В числе фотографий было перевоплощение в персонажа «Звёздных войн» Дарта Мола. Черно-красный грим, плащ, рожки, световой меч. Этот образ вызвал вопросы о моём вероисповедании, что и стало причиной отказа. Мария Хелингер

Кроме того, у работодательницы вызвали вопросы и домашние животные девушки — американские стаффордширские терьеры.

Девушку расстроил отказ из-за фотографий.

Мне не понятно, как породы собак и фотосъёмка может повлиять на решение, тем более это не эротическая съёмка. Мне казалось, что профессиональные навыки важнее. Мария