В последнее время наниматели всё чаще изучают социальные сети своих будущих работников. И порой фотографии или записи соискателей могут их не устроить. Вот и косплеер Мария Хелингер получала отказ из-за фотографий, где она изображает Дарта Мола. Об этом сообщила её подруга в твиттере:

Мария рассказала изданию TJournal, что она хотела устроиться работать администратором в салон красоты. Однако нанимательницу не устроили фотографии девушки в образе персонажа «Звёздных войн» Дарта Мола.

Я ходила на собеседование, вроде бы всё устраивало. Узнав, что я увлекаюсь гримом, она попросила меня скинуть портфолио. В числе фотографий было перевоплощение в персонажа «Звёздных войн» Дарта Мола. Черно-красный грим, плащ, рожки, световой меч. Этот образ вызвал вопросы о моём вероисповедании, что и стало причиной отказа.

Мария Хелингер

Кроме того, у работодательницы вызвали вопросы и домашние животные девушки — американские стаффордширские терьеры.

Девушку из Екатеринбурга не приняли на работу из-за косплея на Дарта Мола 1

Отрывок из переписки Марии и нанимательницы

Девушку расстроил отказ из-за фотографий.

Мне не понятно, как породы собак и фотосъёмка может повлиять на решение, тем более это не эротическая съёмка. Мне казалось, что профессиональные навыки важнее.

Мария

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Кот-редактор
Кот-редактор
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