Французское подразделение Disney+ опубликовало график телесериальных релизов компании на ближайшие годы. Существенных изменений, по сравнению с обновлёнными датами проката блокбастеров, нет.

2020 год: «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижн»

2020 год: второй сезон «Мандалорца»

2021 год: «Локи», «Что если?»

2021 год: сериал про Кассиана Андора из «Изгоя-1»

2022 год: «Женщина Халк», «Мисс Марвел», «Соколиный глаз», «Лунный рыцарь»

2022 года: «Кеноби»

Если даты окажутся верными, а компания продолжит работу над фильмами по «Звёздным войнам», то в 2022-м выйдут и фильм, и сериал.

На днях СМИ рассказали, что к разработке «Кеноби» подключился новый сценарист — Джоби Харольд. Ранее он писал тексты для «Меча короля Артура» от Гая Ричи и грядущей «Армии мертвецов» Зака Снайдера.