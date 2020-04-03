По данным Variety, к работе над сериалом про Оби-Вана Кеноби присоединился сценарист Джоби Харольд. Ранее он работал над «Мечом короля Артура» от Гая Ричи и «Армией мертвецов» Зака Снайдера. Наряду с Джеймсом Вандербитлом его выбрали одним из кураторов грядущего переосмысления франшизы «Трансформеры». Кроме того, ранее он выступил исполнительным продюсером третьего «Джона Уика». Для Харольда это будет первый телесериальный проект.

Сценарист заменит Хуссейна Амини, что покинул шоу в январе.

В августе 2019-го Юэн Макгрегор, исполнивший роль Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов, официально подтвердил разработку шоу и своё участие. По словам Кэтлин Кеннеди, съёмки стартуют, когда будут готовы сценарии. И первоначально они должны были стартовать летом, но в январе, ещё до пандемии, Lucasfilm попрощалась с Амини, первым сценаристом. Текст решили переписать. Макгрегор рассказывал, что съёмки в итоге перенесли на зиму.

Его просто перенесли на следующий год, вот и всё. Сценарий действительно хорош. Я думаю, после выхода IX эпизода в Lucasfilm захотели взять больше времени на дописывание сценария. По-крайней мере, кажется так, что они хотят потратить больше времени на правки. Юэн Макгрегор, актёр

Помимо сериала про Оби-Вана в разработке у Lucasfilm точно находятся второй сезон «Мандалорца» и приквел «Изгоя-один».