Возможно, мы стоим на пороге одной из самых крупных сделок в истории киноиндустрии — даже крупнее, чем покупка «Диснеем» Lucasfilm и «Звёздных войн». Портал CNBC со ссылкой на свои источники сообщает, что компания Disney ведёт переговоры со студией 21st Century Fox о приобретении большей части её активов. Fox планирует оставить себе новостные и спортивные программы, а фильмы, сериалы и телепередачи перейдут к Disney.

Пока обе стороны никак не комментируют просочившийся слух. Более того, появилась информация, что переговоры приостановлены. Впрочем, сделки таких масштабов не решаются за несколько дней.

Что это значит для «Мышиного дома»? Под управление Disney перейдут: все телепроекты канала (например, «Симпсоны» и «Секретные материалы»), кабельная сеть FX (например, «Американская история ужасов», «Штамм» и «Легион»), канал National Geographic, киностудия и все права на крупные кинофраншизы (скажем, «Аватар», «Планета обезьян» и «Чужой»). Если сделка пройдёт успешно, есть шанс увидеть «воскрешение» старых любимых сериалов вроде «Светлячка».

А поклонники кинокомиксов знают, что права на Людей Икс и всех связанных с ними персонажей вроде Дэдпула в своё время приобрела студия Fox, и поэтому этих героев мы не можем увидеть вместе со Мстителями или Стражами галактики. Disney уже имеет в своём активе всю киностудию Marvel, и если к ней перейдут права на вселенную Людей Икс, то нас вскоре ждут кроссоверы вроде «Люди Икс против Мстителей».

Читайте также Люди Икс станут частью киновселенной Marvel? Это более реально, чем вы думаете. Поговорим о возможном слиянии двух кинофраншиз.