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    Disney объявила расписание фильмов и сериалов на 2021 год — без «Мандалорца», но с «Бобой Феттом»

    23 декабря 2020
    Кот-император
    23.12.2020
    2085
    1 минута на чтение
    Disney объявила расписание фильмов и сериалов на 2021 год — без «Мандалорца», но с «Бобой Феттом»

    Disney разослала западным изданиям пресс-релиз с обновлённым расписанием на 2021-й. В нём упоминаются как релизы в кинотеатрах, так проекты на Disney+. В нём шесть сериалов по комиксам Marvel и два — по «Звёздным войнам».

    Третьего сезона «Мандалорца» в расписании нет — вероятно, он стартует в начале 2022-го. Снимать его будут сразу после того, как закончат работу над «Книгой Бобы Фетта».

    В планах компании выпускать новинки на сервисе каждую неделю.

    Пока что информация о релизе большинства кинопроектов сразу на Disney+ не подтверждается.

    Disney+

    • «ВандаВижен» — 15 января
    • Pixar Popcorn — когда-то в январе
    • «Сокол и Зимний солдат» — 19 марта
    • «Локи» — когда-то в мае
    • «Что, если…?» — когда-то летом
    • «Приключения Дага» — когда-то осенью
    • «Мисс Марвел» — в конце года
    • «Соколиный глаз» — в конце года
    • «Книга Бобы Фетта» — декабрь
    • «Звёздные войны: Бракованная партия» — без точной даты

    Фильмы

    • «Флора и Улисс» — 19 февраля (Disney+)
    • «Райя и последний дракон» — 5 марта (кинотеатры и премиум-релиз Disney+)
    • «King’s Man: Начало» — 11 марта (прокат)
    • «Закусочная Боба» — 8 апреля (прокат)
    • «Неисправимый Рон» — 22 апреля (прокат)
    • «Чёрная вдова» — 6 мая (прокат)
    • «Главный герой» — 20 мая (прокат)
    • «Круэлла» — 27 мая (прокат)
    • «Лука» — 17 июня (прокат)
    • «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 8 июля (прокат)
    • «Круиз по джунглям» — 29 июля (прокат)
    • «Глубокие воды» — 12 августа (прокат)
    • The Beatles: Get Back — 26 августа (прокат)
    • «Смерть на Ниле» — 17 сентября (прокат)
    • «Последняя дуэль» — 14 октября (прокат)
    • «Вечные» — 4 ноября (прокат)
    • Encanto — 25 ноября (прокат)
    • «Вестсайдская история» — 9 декабря (прокат)
    • «Ночь в музее» — без точной даты (Disney+)

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    Кот-император
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