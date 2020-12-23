Disney объявила расписание фильмов и сериалов на 2021 год — без «Мандалорца», но с «Бобой Феттом»

Disney разослала западным изданиям пресс-релиз с обновлённым расписанием на 2021-й. В нём упоминаются как релизы в кинотеатрах, так проекты на Disney+. В нём шесть сериалов по комиксам Marvel и два — по «Звёздным войнам».

Третьего сезона «Мандалорца» в расписании нет — вероятно, он стартует в начале 2022-го. Снимать его будут сразу после того, как закончат работу над «Книгой Бобы Фетта».

В планах компании выпускать новинки на сервисе каждую неделю.

Пока что информация о релизе большинства кинопроектов сразу на Disney+ не подтверждается.

Disney+

«ВандаВижен» — 15 января

Pixar Popcorn — когда-то в январе

«Сокол и Зимний солдат» — 19 марта

«Локи» — когда-то в мае

«Что, если…?» — когда-то летом

«Приключения Дага» — когда-то осенью

«Мисс Марвел» — в конце года

«Соколиный глаз» — в конце года

«Книга Бобы Фетта» — декабрь

«Звёздные войны: Бракованная партия» — без точной даты

Фильмы