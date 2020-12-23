Disney объявила расписание фильмов и сериалов на 2021 год — без «Мандалорца», но с «Бобой Феттом»

Disney разослала западным изданиям пресс-релиз с обновлённым расписанием на 2021-й. В нём упоминаются как релизы в кинотеатрах, так проекты на Disney+. В нём шесть сериалов по комиксам Marvel и два — по «Звёздным войнам».
Третьего сезона «Мандалорца» в расписании нет — вероятно, он стартует в начале 2022-го. Снимать его будут сразу после того, как закончат работу над «Книгой Бобы Фетта».
В планах компании выпускать новинки на сервисе каждую неделю.
Пока что информация о релизе большинства кинопроектов сразу на Disney+ не подтверждается.
Disney+
- «ВандаВижен» — 15 января
- Pixar Popcorn — когда-то в январе
- «Сокол и Зимний солдат» — 19 марта
- «Локи» — когда-то в мае
- «Что, если…?» — когда-то летом
- «Приключения Дага» — когда-то осенью
- «Мисс Марвел» — в конце года
- «Соколиный глаз» — в конце года
- «Книга Бобы Фетта» — декабрь
- «Звёздные войны: Бракованная партия» — без точной даты
Фильмы
- «Флора и Улисс» — 19 февраля (Disney+)
- «Райя и последний дракон» — 5 марта (кинотеатры и премиум-релиз Disney+)
- «King’s Man: Начало» — 11 марта (прокат)
- «Закусочная Боба» — 8 апреля (прокат)
- «Неисправимый Рон» — 22 апреля (прокат)
- «Чёрная вдова» — 6 мая (прокат)
- «Главный герой» — 20 мая (прокат)
- «Круэлла» — 27 мая (прокат)
- «Лука» — 17 июня (прокат)
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 8 июля (прокат)
- «Круиз по джунглям» — 29 июля (прокат)
- «Глубокие воды» — 12 августа (прокат)
- The Beatles: Get Back — 26 августа (прокат)
- «Смерть на Ниле» — 17 сентября (прокат)
- «Последняя дуэль» — 14 октября (прокат)
- «Вечные» — 4 ноября (прокат)
- Encanto — 25 ноября (прокат)
- «Вестсайдская история» — 9 декабря (прокат)
- «Ночь в музее» — без точной даты (Disney+)
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