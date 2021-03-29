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    Новости

    Disney представила актерский состав «Оби-Вана Кеноби»

    29 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    29.03.2021
    430
    0 минут на чтение
    Disney представила актерский состав «Оби-Вана Кеноби»

    Disney объявила, что в апреле начнутся съемки «Оби-Вана Кеноби», а вместе с этим представила основной актерский состав сериала.

    • Юэн Макгрегор («Звездные войны»);
    • Хейден Кристенсен («Звездные войны»);
    • Моусес Ингрэм («Ход королевы»);
    • Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»);
    • Бонни Пессе («Звездные войны»);
    • Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»);
    • Индира Варма («Игра престолов»);
    • Руперт Френд («Молодая Виктория»);
    • О’Ши Джексон младший («Годзилла 2: Король монстров»);
    • Сон Ган («Форсаж 5»);
    • Симона Кэссел («Мыслить как преступник»);
    • Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»).

    Шоу выйдет в 2022 году — точной даты пока нет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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