Disney представила актерский состав «Оби-Вана Кеноби»

Disney объявила, что в апреле начнутся съемки «Оби-Вана Кеноби», а вместе с этим представила основной актерский состав сериала.
- Юэн Макгрегор («Звездные войны»);
- Хейден Кристенсен («Звездные войны»);
- Моусес Ингрэм («Ход королевы»);
- Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»);
- Бонни Пессе («Звездные войны»);
- Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»);
- Индира Варма («Игра престолов»);
- Руперт Френд («Молодая Виктория»);
- О’Ши Джексон младший («Годзилла 2: Король монстров»);
- Сон Ган («Форсаж 5»);
- Симона Кэссел («Мыслить как преступник»);
- Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»).
Шоу выйдет в 2022 году — точной даты пока нет.
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