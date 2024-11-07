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Disney запустила в работу новую трилогию «Звездных войн»
Дмитрий Кинский
7 ноября 20:29
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Сразу несколько СМИ сообщили, что руководить новой трилогией «Звездных войн» будет Саймон Кинберг, ответственный за кинофраншизу «Людей Икс».
Он выступит сценаристом и продюсером всех трех фильмов. Прежде он также занимался мультсериалом «Повстанцы» и консультировал Джей Джей Абрамса по «Пробуждению силы».
Одни источники говорят, что новые фильмы продолжат сагу Скайуокеров, а согласно другим — расскажут совершенно новую историю.
Этот проект находится на ранней стадии, поэтому непонятно, когда его запустят в полноценное производство.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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