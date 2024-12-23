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Для нового переосмысления «Мумии» нашли режиссера

Андрей Квасков
23 декабря 15:49
290
1 минута на чтение
Киностудия Blumhouse запустила в работу переосмысление «Мумии». Режиссером и сценаристом выступит Ли Кронин («Восстание ходячих мертвецов»).

Подробностей ленты пока нет, но постановщик дал понять, что зрителей будет ждать совершенно новый взгляд на франшизу.
Ли Кронин
Это будет непохоже ни на один фильм «Мумия». Я копаю глубоко под землей, чтобы воскресить что-то очень древнее и очень пугающее.
Новая «Мумия» выйдет в кинопрокат 17 апреля 2026 года. Продюсерами новой «Мумии» будут Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кевилл.

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Андрей Квасков
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  • Фирменная атрибутика
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