21 марта в продажу поступает ещё один выпуск для отечественной ККИ «Берсерк. Герои» — «Цена Прогресса». Этот набор посвящён технологическому прогрессу, открытиями и изобретениям фэнтезийного мира Лаар, он привносит немного характерного стимпанк-антуража — причём не только в оформлении и дизайне карт, а ещё и в мифологии игры и новых механиках.

Игрокам возьмут на себя роли либо адептов механизмов, либо их противников. Впрочем, участники вольны сами сформировать себе колоду, куда могут войти как приверженцы шестерёнок, так и ненавистники всего этого искусственного.

Всего в выпуск вошло 213 карт, из которых 11 — это особые карты Героев, центральной части колоды. Ещё двоих Героев можно будет найти в грядущем дуэльном наборе «Регуэль против Фарро», который выходит в мае.

Возьмите на себя роль Регуэль, падшего ангела, ослепленного дарованным механизмами могуществом. Или сыграйте колодой Фарро, и покажите, что старый добрый огненный шар ещё на что-то способен.

Ещё одного Героя можно будет получить на главном событии года для поклонников игры — Национальном Чемпионате. Участники соберутся со всей страны и ближнего зарубежья, чтобы сразиться за внушительный денежный приз и звание Абсолютного Чемпиона.

Если вы не знаете, как начать играть, то загляните на сайт «Берсерка» — там вы сможете найти ближайший к вам магазин, где вас научат играть и подарят первых Героев.