Писатель-фантаст Дмитрий Глуховский на стриме анонсировал фильм по «Метро 2033» — премьера в кинотеатрах намечена на 1 января 2022 года.

Участвовать в производстве будут канал «ТВ-3», «ТНТ-Premier Studios» и кинопрокатная компания «Централ Партнершип». За ленту отвечают продюсеры трилогии «Гоголь» и грядущего фильма «Аванпост».

На стриме писатель пояснил, что первоначально права на экранизацию выкупила компания MGM, но адаптированный сценарий не устроил стороны. Глуховский посчитал, что фильм не сработает, если перенести место действия в метро Вашингтона. И опять же не сработает, если американцы снимут картину с местом действия в России.

Александра Петрова приглашать на главную роль не планируют — ищут кого-то помоложе. Сам Глуховский пошутил, что из западных актёров готов позвать на главную женскую роль Ану де Армас («Бегущий по лезвию 2049»).

Съёмки стартуют в 2020 году. Сам Глуховский выступит в качестве консультанта.

В середине августа писатель у себя в инстаграме объявил, что готовит сценарий для следующей части видеоигры по вселенной «Метро».