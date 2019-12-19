«Добро пожаловать в посмертие»: первый трейлер «Довода» Нолана

В сети появился первый полноценный трейлер «Довода» — следующей картины Кристофера Нолана. Ролик немного приоткрывает завесу тайны над сюжетом.

Оригинал

Дубляж

Это шпионский боевик об особом отряде, который пытается остановить Третью Мировую войну. Для этого они неким образом применяют возможность отматывать время и «смотреть в прошлое» — и связано это с посмертием.

Кристофер Нолан называет эту картину самой масштабной своей работой. Главную роль исполнил Джон Дэвид Вашингтон, кроме него снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана, Элизабет Дебики, Майкл Кейн и другие.

В России фантастический шпионский боевик выходит 16 июля 2020-го.