Актёр Доминик Монаган (трилогия «Властелин колец», «Остаться в живых») получил роль-камео в новой части «Звёздных войн» благодаря тому, что Англия победила Колумбию в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018.

Доминик Монаган дружит с режиссёром новой части Джей-Джей Абрамсом ещё со времён съёмок сериала «Остаться в живых». На подкасте Distraction Pieces with Scroobius Pip актёр рассказал, что Абрамс написал ему летом 2018 года и сказал, что для него, возможно, есть подходящая партия в девятом эпизоде. Актёр ответил, что не будет беспокоить Абрамса, но попросил того дать знать, если он как-то может повлиять на решение постановщика. После этого режиссёр написал: «Если Англия победит Колумбию, ты в деле».

После 120 минут игры и серии пенальти я получил сообщение: «Ты в деле». Доминик Монаган

Монаган играет пока безымянного бойца Сопротивления — его герой появился в финальном трейлере картины.

«Звёздные войны. Скайуокер. Восход» стартуют в российском прокате 19 декабря.