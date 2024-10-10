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DreamWorks стала самой кассовой анимационной студией в мире
Андрей Квасков
10 октября 15:02
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1 минута на чтение
Издание Collider заявило, что DreamWorks стала самой кассовой анимационной студией в мире. Суммарно проекты команды заработали свыше $ 17,3 млрд.

Этого удалось достичь благодаря премьере «Дикого робота», который принес студии $ 105 млн. Картина получила восторженные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Сейчас самой кассовой лентой DreamWorks все еще остается «Шрек 2» ($ 930 млн).

Второй по общей прибыльности проектов стала Pixar с $ 17 млрд. Тройку лидеров закрывает Walt Disney Animation Studios ($ 11 млрд), а на четвертом месте расположилась Illumination ($ 10,6 млрд).

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Андрей Квасков
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