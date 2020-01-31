В ноябре 2019-го в продажу поступил сборник всех фильмов Marvel под названием Infinity Box Saga. И только в конце января в Сети появились кадры из числа бонусных материалов, которые рассказывали об удалённых сценах.

Например, вот так мог выглядеть Верховный разум из картины «Капитан Марвел». В фильме он представлял собой облик кого-то важного для конкретного человека, но предполагалось, что Дэнверс увидит существо в истинном виде.

К слову, о самой Дэнверс. Капитан Марвел должна была появиться ещё в конце «Эры Альтрона», её бы просто показали в конце, однако от этой идеи отказались. Сам Кевин Файги говорил, что подобное решение не вписывается в идеи студии. Впрочем, саму сцену отсняли с актрисой-дублёршей.

В «Войне бесконечности» мы так и не увидели Соколиного глаза, а ведь он мог там появиться — в сцене, когда отряд Капитана Америка спасал Алую Ведьму и Вижена от Чёрного ордена в Шотландии. Супергероя нарисовали на компьютере — но в итоге от задумки отказались.

В сиквеле «Человека-Муравья» нам могли показать омоложенных при помощи спецэффектов Хэнка Пима и Джанет ван Дин. Есть кадр, где они в своих супергеройских костюмах.

В сиквеле «Тора» Один прибывал на Землю, где встречался со своим сыном-громовержцем.

А вот один из вариантов смерти Одина в «Торе: Рагнарёк» — его должна была убить Хела на Земле на улице горда. Это уличное окружение можно увидеть в первом тизере картины (0:19, где Хела сжимает молот).

А профессор Халк мог появиться ещё в «Войне бесконечности», а не в «Финале»! Брюс Баннер весь фильм не мог превратиться в зелёного монстра, но в первой версии сценария всё же принимал облик чудовища во время битвы за Ваканду. Однако выяснялось, что Беннер не просто опять стал Халком, а чем-то средним — то, что мы в итоге увидели в «Финале». Вот, например, «Чёрная вдова» отмечает трансформацию.

В «Первом мстителе: Противостоянии» Барона Земо могли ввести совсем иным образом. В финальной версии картины он похищал книгу с русским кодом, который позволял манипулировать Зимним Солдатом. В черновике у него была сцена, где он прибывал на аукцион, травил всех газом и забирал книгу.

Следующий фильм киновселенной Marvel «Чёрная вдова» выйдет ориентировочно 30 апреля. «Ориентировочно» потому, что картину могут сдвинуть из-за майских праздников.