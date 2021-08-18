«Дюна 2» уже на стадии сценария, говорит Дени Вильнёв

Режиссёр и сценарист Дени Вильнёв, недавно снявший новую экранизацию «Дюны», уже начал работу над сценарием продолжения. Об этом он рассказал в интервью журналу Total Fim. Это, впрочем, означает, что готового сценария заранее на всю дилогию у него не было.

Уже отснятым материалом Вильнёв очень доволен:

Я пишу вторую часть и чувствую себя так, будто мне снова восемь лет. Это для меня необычно. У меня впервые такое впечатление, что я смотрю собственный фильм и в этот момент чувствую глубокую благодарность, радость, и говорю: «Спасибо тебе, жизнь, что позволила мне воплотить это на экране». Не знаю, как другие всё это воспримут. Но что до меня? Дени Вильнёва, когда ему было 14 лет? Спасибо.

А вот тем, что его выпускают одновременно в кинотеатрах и на стриминге — нет:

Во-первых, главный враг кино — пандемия. В этом суть. Мы понимаем, что киноиндустрия сейчас под огромным давлением. Мне это ясно. Но тем, как всё вышло, я всё же недоволен. Честно говоря, смотреть «Дюну» по телевизору — с чем бы это сравнить, это как гонять на скоростном катере по собственной ванне. Для меня это чушь какая-то. Это фильм, который был создан с расчётом на впечатления от большого экрана.

Напомним, премьера «Дюны» в России теперь состоится 16 сентября — фильм перенесли на более ранний срок.