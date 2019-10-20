The Hollywood Reporter рассказал, что Джаред Лето, сыгравший Джокера в «Отряде самоубийц», пытался остановить съёмки сольного фильма про персонажа под руководством Тодда Филлипса.

Как сообщают источники издания, Лето пожаловался своим агентам из компании CAA (она также представляет режиссёра «Джокера» Тодда Филлипса) и попросил своего музыкального менеджера позвонить главе материнской компании Warner Bros.

Источники со стороны самого Лето отрицают эту информацию, а менеджер отказался комментировать ситуацию. По словам представителя актёра, Лето все ещё успешно работает с WB и в данным момент снимается в фильме «Мелочи» вместе с Рами Малеком.

THR пишет, что изначально студия обещала Джареду Лето сольник Джокера с ним в главной роли, но позже всё-таки переключилась на идею Тодда Филлипса. При этом, WB всё ещё сомневалась в ней и выделила режиссёру маленький бюджет, чтобы «отпугнуть» его. Комментировать это студия также отказалась.

Скорее всего, версию Джокера Джареда Лето зрители больше не увидят на большом экране. Его появления в «Хищных птицах» и новом «Отряде самоубийц» ждать не стоит.