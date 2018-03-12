На этой неделе в России снова выступит метал-группа Diablo Swing Orchestra. На концертах музыканты представят свой новый альбом Pacifisticuffs и лучшие хиты. Правда, к металлу их музыку можно отнести весьма условно — эта группа сочетает множество самых разных стилей и жанров. Сами они относят себя к «авангардному металлу», хотя на их пластинках звучат инструментальная музыка и джаз, виолончель и оперный вокал на английском и итальянских языках. Если вы ни разу не слышали о Diablo Swing Orchestra, рекомендуем обратить внимание хотя бы на пару треков из подборки. А тем, кто собрался на концерт, стоит обвести в календаре следующие даты:

16 марта, пт: Санкт-Петербург, Aurora Hall, начало в 19:00, вот встреча VK.

17 марта, сб: Москва, ZIL Arena, начало в 19:00, вот встреча VK.

Приобрести билеты можно здесь.

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