Японский портал SoraNews24 опубликовал небольшое интервью с Джей Джей Абрамсом, режиссёром «Скайуокера. Восход». В нём постановщик вновь рассказал, что задача девятого эпизода — завершить общий сюжет всех трёх фильмов. Однако среди очевидных и уже озвученных фактов проскочила одна любопытная деталь.

Абрамс спросил у журналиста о любимом персонаже, и тот ответил, что больше прочих ему нравится Асока Тано — бывшая падаванка Энакина Скайоукера, выжавшая после приказа 66 и помогавшая повстанцам при формировании Альянса.

Асока, говоришь? Что ж, тогда тебе, возможно, стоит быть внимательнее при просмотре «Скайоукера. Восход». Джей Джей Абрамс, режиссёр

Очень похоже, что в событиях фильма героиню могут так или иначе упомянуть — например, её вспомнить кто-то из других персонажей. При этом Тано точно не фигурирует в слитом сюжете «Скайуокера. Восход», который пока подтверждался по трейлерам и утечкам.

Самое позднее упоминание по хронологии бывшей ученицы Энакина — Уиллами из рассказала «Уиллы» в сборнике «С определённой точки зрения». Якобы Асока — одна из тех, кого стоит запомнить в галактической истории. А ещё она застала победу на Эндоре — события шестого эпизода.