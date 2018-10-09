Warner Bros. в разговоре с порталом io9 подтвердили, что уволенный летом режиссёр «Стражей галактики» ведёт переговоры со студией. По их словам, Джеймс Ганн может написать сценарий для второй части «Отряда самоубийц».

Однако ждать прямого продолжения первой части не стоит. В своём твиттере журналист The Hollywood Reporter Борис Кит написал, что сценарий Ганна покажет другую сторону «Отряда самоубийц». Сам The Hollywood Reporter отмечает, что в фильме всё равно появятся уже знакомые нам персонажи.

Режиссёрское кресло займёт Гэвин О’Коннор («Расплата», «Воин»). Дата релиза сиквела пока неизвестна.

Слухи о том, что Джеймс Ганн может перейти в DC Entertainment появились практически сразу после его увольнения. 20 июля студия Disney объявила, что Ганн не будет снимать третью часть «Стражей галактики» из-за скандальных твитов.