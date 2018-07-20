Джеймса Ганна, который поставил первые два фильма о приключениях космических героев киновселенной Marvel, уволили с поста режиссёра «Стражей Галактики 3» из-за скандала, связанного с его публикациями в твиттере и многочисленными шутками, касающимися в том числе педофилии и изнасилований. В частности, Ганн провокационно писал, что ему «нравится, когда маленькие мальчики трогают его в интересных местах».

Оскорбительные заявления, опубликованные в твиттере Джеймса [Ганна], непростительны и несопоставимы с ценностями нашей студии. Так что наши деловые отношения с ним разорваны. Алан Хорн, председатель Walt Disney Studios

Съёмки третьих «Стражей Галактики» должны были начаться уже осенью, а премьера фильма должна была состояться в 2020 году. Пока неизвестно, как уход Ганна скажется на графике съёмок.