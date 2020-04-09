Недавно Джеймс Ганн пересмотрел «Стражей галактики», ответил на вопросы фанатов в твиттере и раскрыл несколько любопытных деталей о франшизе.

По словам режиссера, Ракете уготована важная роль в будущем, но в подробности он не вдается.

Ракета — важная часть того, что произойдет в будущем. И многое из этого (к примеру, шрамы на спине) подводит к тому, что я приготовил для него с самого начала. <…> Одиночество и отрешенность Ракеты — для меня центр всей франшизы.

Также постановщик рассказал, что вырезал из фильма забавную фразу Дракса.

После того, как Дракс говорит: «Звучит как место, где я бы хотел побывать», он добавляет: «И устроить там бойню». Жаль, что я не оставил эту фразу.

Как оказалось, Marvel предоставляла Джеймсу полную творческую свободу. У студии была только одна просьба.

Единственное, о чем попросила меня Marvel, — добавить камео Таноса и придумать происхождение Камней Бесконечности. Они были готовы к чему угодно и не требовали конкретного обращения с персонажами.

У Джосса Уидона тоже была просьба — он хотел больше Джеймса Ганна в «Стражах галактики».

Я написал продолжительную сцену разговора после первого драфта. Джосс Уидон сказал мне тогда, что в сценарии должно быть «больше Джеймса Ганна». И я такой: «Без проблем, вы сами напросились». Вернулся домой и написал сцену минут за десять.

Вдобавок выяснилось, что Крис Пратт специально уронил сферу в фильме.

В режиссерских комментариях я сказал, что Крис Пратт случайно уронил сферу, потому что думал, что так оно и было. А в прошлом году он признался мне, что сделал это специально. Я готов поверить ему на 90%.

В заключение Джеймс поделился любимой сценой в картине.