Недавно Джеймс Ганн пересмотрел «Стражей галактики», ответил на вопросы фанатов в твиттере и раскрыл несколько любопытных деталей о франшизе.
По словам режиссера, Ракете уготована важная роль в будущем, но в подробности он не вдается.
Ракета — важная часть того, что произойдет в будущем. И многое из этого (к примеру, шрамы на спине) подводит к тому, что я приготовил для него с самого начала. <…> Одиночество и отрешенность Ракеты — для меня центр всей франшизы.
Также постановщик рассказал, что вырезал из фильма забавную фразу Дракса.
После того, как Дракс говорит: «Звучит как место, где я бы хотел побывать», он добавляет: «И устроить там бойню». Жаль, что я не оставил эту фразу.
Как оказалось, Marvel предоставляла Джеймсу полную творческую свободу. У студии была только одна просьба.
Единственное, о чем попросила меня Marvel, — добавить камео Таноса и придумать происхождение Камней Бесконечности. Они были готовы к чему угодно и не требовали конкретного обращения с персонажами.
У Джосса Уидона тоже была просьба — он хотел больше Джеймса Ганна в «Стражах галактики».
Я написал продолжительную сцену разговора после первого драфта. Джосс Уидон сказал мне тогда, что в сценарии должно быть «больше Джеймса Ганна». И я такой: «Без проблем, вы сами напросились». Вернулся домой и написал сцену минут за десять.
Вдобавок выяснилось, что Крис Пратт специально уронил сферу в фильме.
В режиссерских комментариях я сказал, что Крис Пратт случайно уронил сферу, потому что думал, что так оно и было. А в прошлом году он признался мне, что сделал это специально. Я готов поверить ему на 90%.
В заключение Джеймс поделился любимой сценой в картине.
Любимая сцена в фильме. Каждый раз плачу, даже сейчас слезы наворачиваются. Наверное, здесь Ракета впервые испытывает физическую нежность. Момент, когда его плечи опускаются, а он сам расслабляется, добивает меня и заставляет любить Дракса.
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