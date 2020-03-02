На прошедших выходных Джеймс Ганн объявил в инстаграме, что он завершил съемки перезапуска «Отряда самоубийц». И вместе с этим постановщик блокбастера рассказал, что они дались ему нелегко из-за некоторых проблем в личной жизни.

Мой отец умер за две недели до того, как мы начали съемки, а моя собака умерла за две недели до их окончания. Это был очень тяжелый период в мой жизни. Но в то же время он было самым приятным за всю мою карьеру. Профессионализм, талант, сочувствие и доброта команды вдохновляли меня каждый день. Спасибо всем, кто принял участие в производстве этой картины на каждом этапе — я от всего сердца благодарен вам всем. Вы — причина, по которой я делаю фильмы.

На кадре ниже можно увидеть основной актерский состав, включая Марго Робби, и съемочную команду.

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Также режиссер поделился совместной фотографией с Мэйлинг Нг, Дженнифер Холлэнд и Флулом Боргом.

Премьера «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна состоится 6 августа 2021 года.

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