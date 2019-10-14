Джеймс Кори выпустит повесть «Оберон» по циклу «Пространство»

Издательство Orbit объявило о скором выходе нового рассказа Джеймса Кори (псевдоним писателей Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка) по вселенной научно-фантастического цикла «Пространство». Называться он будет «Оберон» (Auberon).

Ранее Кори уже выпускали несколько зарисовок для «Пространства». В число рассказов входят «Мясник станции Андерсон» и «Двигатель», а к повестям относят «Боги риска», «Маслобойка», «Живая бездна» и «Странные Псы». На русском официально переводился только «Двигатель» — в нём описывается история изобретения нового двигателя, который позволил человечеству быстрее путешествовать в космосе.

Рассказы и повести выходили в основном в электронном виде. Они раскрывали второстепенные сюжетные линии и предыстории некоторых событий из книг. Как отмечает издательство, действие «Оберона» развернётся между книгами «Восстание Персеполиса» и «Гнев Тиамат».

В центре сюжета окажется первая и одна из самых влиятельных колоний человечества Оберон, на которую обратили внимание агрессивные лаконийцы. Губернатор Риттенор прибывает на планету, чтобы привнести на неё порядок и гарантировать своей фракции устойчивую позицию на этом аванпосте. Но у Оберона уже сложились свои традиции и своя культура, к тому же, у преступного лидера Эрика свои планы.

Рассказ выйдет в электронном формате, а также в формате аудиокниги 3 декабря — за 10 дней до премьеры четвёртого сезона сериала «Пространство» на Amazon. Шоу только-только догоняет четвёртую книгу, «Пожар Сиболы».

Ранее в 2019-м Кори выпустили восьмую и предпоследнюю книгу из цикла «Гнев Тиамат». Финал серии запланирован на 2020-й, названия и обложки у романа пока нет.