Amazon наконец-то представил трейлер четвёртого сезона научно-фантастического сериала «Пространство» (The Expanse) — экранизации одноимённого цикла Джеймса Кори. Шоу рассказывает о человечестве, которое покорило Солнечную систему и продолжает исследовать новые миры.

Голос за кадром — речь Кеннеди.

Действие четвёртого сезона будет основано на четвёртом же романе цикла «Пожар Сиболы», который рассказывает о конфликте на одной из экзопланет, открытой после появления множества врат в другие галактики. Первопоселенцы не поделили землю с частной компанией, и разбираться с ситуацией отправили Джеймса Холдена и его команду. Правда, именно там Холдену предстоит столкнуться с ещё одним ужасающим артефактом пришельцев.

Вот как звучит официальный синопсис:

Планета Илос, или Терра Нова кажется пригодной к колонизации. Там есть кислород, вода, растительный и животный мир и запасы ценнейших полезных ископаемых. Однако пока переселенцы-астеры и могущественные корпорации борются за право разрабатывать экономический потенциал этой планеты, сама планета, еще хранящая осколки могущественной и погибшей цивилизации прошлого, пытается уничтожить захватчиков.

Syfy закрыл «Пространство» после третьего сезона в мае 2018 года, однако в итоге шоу перекупил Amazon. Глава компании Джефф Безос — большой поклонник фантастического цикла Джеймса Кори, на котором основано шоу. По слухам, директор был очень недоволен, когда узнал, что права на экранизацию были выкуплены Syfy.

Сериал уже продлили на пятый сезон — за несколько месяцев до выхода четвёртого.

Шоу вернётся 13 декабря.