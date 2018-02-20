Джессика Честейн («Интерстеллар», «Марсианин») может сыграть взрослую Беверли во второй части хоррора «Оно». Актриса начала переговоры со студией New Line, сообщают источники портала Variety.

По их словам, переговоры находятся на самой ранней стадии, поскольку сценарий фильма всё ещё в работе. Однако и студия, и Честейн заинтересованы в работе над проектом. Про других актёров никакой информации нет — известно лишь, что к роли клоуна Пеннивайза вернётся Билл Скарсгард.

Снимать сиквел будет режиссёр первой части Энди Мускетти. Сценарий картины пишет Гари Доберман («Проклятие Аннабель», «Оно»).

Издание вспоминает прошлогоднее интервью с Мускетти. Тогда журналисты спросили режиссёра, кого он видит в роли взрослой Беверли, и тот ответил, что намерен пригласить Джессику Честейн. Не исключено, что постановщик и актриса хорошо сработались — Честейн снималась у Мускетти в хорроре «Мама» 2013 года (не путать с «мамой!» Аранофски 2017-го).

В первой части картины девочку Беверли сыграла София Лиллис.

Премьера сиквела «Оно» намечена на 6 сентября 2019 года. Действие картины развернётся спустя 27 лет, а в центре истории окажутся повзрослевшие ребята из «Клуба неудачников». Им предстоит вновь встретиться со зловещим Пеннивайзом.