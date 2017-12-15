Студия братьев Руссо («Мстители 3-4», «Первый мститель 2-3») приобрела права на экранизацию фантастического сюжетного артбука. О подробностях сделки сообщает издание Deadline.

Экранизировать артбук — действительно странная идея. Но только если речь не идёт о дивных иллюстрациях шведского художника Саймона Сталенхага! Вы наверняка натыкались в Сети на его работы, он рисует роботов и прочую фантастическую технику в городском антураже.

В основу будущего фильма ляжет новый сюжетный артбук «Электрический штат» (The Electric State), в котором изображён мир альтернативных 90-х годов. В центре сюжета — мальчик и его жёлтый робот, путешествующие по изменившимся Штатам. В пути они встречают развалины огромных боевых дронов и хлам от высокотехнологичных устройств.

Снимать всё это будет режиссёр фильмов «Оно» и «Мама» Андрес Мускетти. Братья Руссо и художник Саймон Сталенхаг выступят исполнительными продюсерами, а сценарий напишут Стивен и Маркус МакФили. Они уже работали вместе с Руссо над «Мстителями» и «Первым мстителем».

Чтобы издать «Электрический штат» Сталенхаг и шведское издательство Fria Ligan в 2017 году запустили проект по сбору средств на площадке Kickstarter. Артбук привлёк примерно три миллиона шведских крон — это свыше 360 000 долларов. Сейчас книга ещё не попала в руки спонсоров, но доставка ожидается в ближайшее время.

Это не первый проект художника, для которого собирали деньги на Kickstarter. Ранее примерно ту же сумму собрала настольная ролевая игра Tales from the Loop от Fria Ligan, действие которой разворачивается, по всей видимости, в том же мире, но в альтернативных 80-х годах.