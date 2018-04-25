Джордж Мартин в своём «Не-блоге» анонсировал выход новой книги в мире «Песни Льда и Пламени»… и это не «Ветра Зимы».

Писатель уже долгое время работал над объёмным сочинением «Пламя и кровь» (Fire & Blood), которое расскажет подробную историю династии Таргариенов. По его словам, рукопись получилась довольно объёмной — почти тысяча печатных листов, хотя это меньше любого романа из цикла. «Пламя и кровь» разбита на два тома. Первый расскажет о периоде со времён Эйгона I (Завоевателя) и до регентства Эйгона III Драконьей погибели. Книга покажет не только правителей, но и их окружение, включая жён, родственников, детей, друзей, законы, войны, путешествия и, конечно же, драконов.

Много драконов!

Кроме того, в «Пламя и кровь» войдёт 75 чёрно-белых иллюстраций от художника Дага Уитли (рисовал комиксы по «Звёздным войнам»).

Мартин предупреждает, что новая книга — это не роман в привычном понимании. У себя в черновиках он называл это произведение GRRMallion по аналогии с монументальным «Сильмариллионом» Джона Толкина. Книга больше похоже на исторический текст, в котором будут рассказываться отдельные важные события. Мартин уверяет, что в его книге точно не будет описания сотворения мира и войны с ангелами.

Второй том «Пламени и крови» увидит свет сильно позже, поскольку теперь писатель основательно возьмётся за «Ветра Зимы». Когда выйдет продолжение «Песни льда и пламени», он не сообщает. Последняя книга цикла «Танец с драконами» поступила в продажу в 2012 году. Последние два сезона «Игра престолов» опирается уже не на книжный первоисточник, а на сценарии собственных авторов — у создателей сериала есть лишь общее представление, чем должен завершиться сюжет цикла.

«Пламя и кровь» выйдет 20 ноября.

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