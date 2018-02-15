Придётся подождать!

Писатель-фантаст Джордж Мартин рассказал, что «Ветра Зимы» — шестой том фэнтезийного цикла «Песнь льда и огня» — в этом году можно не ждать. Конкретных сроков он не называл, но уточнил, что в 2018 году свет увидит только первый том «Крови и огня» (Blood & Fire) — книги про историю династии Таргариенов. «Ветра Зимы» выйдут только после неё. И уже после этого стоит ждать второй том «Крови и огня».

«Ветра Зимы» — один из самых ожидаемых фэнтезийных романов последних лет. Его дату выхода переносили несколько раз, так что поклонники уже устали его ждать.  По всей видимости, книги вряд ли увидят свет раньше, чем завершится сериал «Игра престолов», основанный на цикле «Песнь льда и пламени». Скорее всего, события в грядущих книгах будут отличаться от сюжета последних сезонов сериала.

 

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