Настоящая личная трагедия развернулась на днях в доме букиниста и коллекционера рукописей Джеральда Уинтерса. В городе Бангор (США), где находится его книжный магазин Gerald Winters & Son, прорвало трубу. И не где-то, а прямо напротив книжной лавки. Вода попала в подвал и затопила около двух тысяч рукописей и черновиков, включая произведения Стивена Кинга, Джорджа Мартина и Джона Толкина. Многие из них были подписаны авторами, а некоторым было более 80 лет.

Для Уинтерса произошедшее стало катастрофой. Он собирал эту коллекцию 20 лет, и теперь дело его жизни уничтожено. Он переехал в штат Мэн — излюбленное место в произведениях Кинга — около года назад и привёз с собой коллекцию книг. В первые часы после несчастья Уинтерс даже не мог заговорить с семьёй. Всё, что он произносил, — «Вы не сможете ничего вернуть» и «Это было первое издание „Кладбища домашних животных“».

Местное издание связалось со Стивеном Кингом. Писатель поддержал коллекционера и пообещал ему помочь.

Я в ужасе. Я тоже книгоман, и я разделяю его скорбь. Я обязательно с ним увижусь и попробую помочь. Стивен Кинг