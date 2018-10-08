Вдова Джорджа Ромеро Сюзанна Десчер-Ромеро в интервью порталу ComicBook рассказала, что режиссёр оставил около 50 неэкранизированных сценариев, и мы ещё можем увидеть фильмы по его задумкам.

У нас их много. Джордж был плодовитым писателем, и он любил писать. У нас есть примерно 40-50 сценариев, и некоторые из них очень хороши. Он многое хотел сказать, он по-прежнему это делает, и я собираюсь убедиться в том, что он это делает. Это моя миссия. Сюзанна Десчер-Ромеро

Одним из первых проектов Сюзанны Десчер-Ромеро станет фильм, который режиссёр снял ещё в 1973 году. Вдова Джорджа Ромеро хочет подготовить его для проката в кинотеатрах и продажи на носителях.

По её словам, мы увидим страшный фильм, но не фильм ужасов. Кроме этого, появления в нём зомби также ждать не стоит.