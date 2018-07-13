Джосс Уидон, cоздатель «Светлячка», «Баффи» и режиссёр «Мстителей», выступит сценаристом, режиссёром, исполнительным продюсером и шоураннером нового сериала HBO под названием The Nevers. Согласно его описанию, нас ждёт эпичная научно-фантастическая драма о группе женщин викторианской эпохи, которые обладают крайне необычными способностями. Им предстоит столкнуться с безжалостными противниками и, возможно, изменить мир.

Я весь в предвкушении. The Nevers — это, возможно, самый амбициозный мой проект, а лучшего канала для него, чем HBO, нельзя и вообразить.

Джосс Уидон

Дата премьеры сериала пока не известна. The Nevers станет первым проектом Джосса Уидона для малых экранов со времён «Кукольного дома» для FOX, завершившегося в 2010 году.