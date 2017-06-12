Вечером 10 июня на выставке E3 прошла конференция EA Play. Официально она не считается частью E3, но по сути стала чем-то вроде «разогрева». С неё начались первые показы трейлеров и анонсы новинок.

Anthem

Новая космическая игра от BioWare удостоилась лишь краткого тизера, в котором показали футуристический мир, природную катастрофу и экзоскелеты. По всей видимости, игрокам предстоит сыграть за неких бойцов или разведчиков, которые патрулируют дикие территории и сражаются с монстрами.

Игру позиционируют как «сервис» в духе MMORPG, и этим игра напоминает многопользовательский шутер Destiny. Anthem стоит ждать не раньше 2018 года.

Подразделение SEED

Это не игра, а отдельное подразделение команды специалистов, которые будут заниматься «поиском экстраординарных впечатлений» (Search for Extraordinary Experiences). Таинственный пафосный ролик, опубликованный в Сети ещё 8 июня, в общих словах рассказывает про «новый взгляд», «связь технологий и воображения» и «воплощение фантазий в реальность».

Пока что всё это выглядит очень и очень расплывчато, даже на самой конференции мы узнали не так уж и много.. Известно лишь, что подразделение SEED будет изучать новые технологии, а среди поддерживаемых платформ — новая консоль XBox Project Scorpio (или — официально — XBox One X).

Batllefield 1: «Во имя Царя»

EA показали новое дополнение для сетевого шутера Battlefield 1, в котором теперь можно будет играть за русскую армию. В анонсирующем ролике звучат стихи Анны Ахматовой и показывают несколько зрелищных стычек, в остальном он не слишком информативен.

Релиз намечен на сентябрь 2017 года. В дополнение войдут шесть новых карт и русская армия.

A Way Out

Новая игра от создателей адвенчуры Brothers: A Tale of Two Son, в которой упор ставится на кооперативное прохождение. Разработчики даже советуют играть на одном диване, а телевизор поставить в режим «разделённый экран».

Игра выглядит в духе криминальных фильмов и рассказывает историю двух преступников, которые пытаются сбежать из тюрьмы. В центре внимания будет не только побег, но и взаимоотношения персонажей. В начале игры они незнакомы друг с другом, и в будущем им предстоит ещё притереться друг к другу. Судя по всему, игроков ждёт много геймплейных особенностей, которые завязаны на совместное прохождение.

А ещё, похоже, создатели изрядно вдохновились серией Uncharted.

Need For Speed: Payback

Одна из самых популярных гоночных серий обзавелась новой частью. Теперь Need for Speed стала ещё больше стала напоминать какой-нибудь «Форсаж»: погони заканчиваются настоящими «кат-сценами» в духе фильмов. Правда, не совсем понятно, как часто игрока будут ждать такие «заскриптованные» ситуации.

Впрочем, для любителей аркадных гонок в игре есть всё, что нужно: открытый мир, столкновения, полиция, три персонажа и сюжет, с ними связанный. И, конечно же, «прокачка» автомобилей.

Игра запланирована на 10 ноября.

Star Wars Battlefront II

То, ради чего и затевалась конференция EA Play. Разработчики учли, наверное, все-все жалобы игроков, которые остались недовольны первой частью. Теперь поклонников ждут события сразу трёх эпох: Война клонов, Восстание и Война с Первым орденом. В игре появятся космические сражения, вернут классовую систему, повысят динамику боёв и добавят пачку новых персонажей. Кроме того, EA объявили, что все дополнения к игре будут делать бесплатными, что приятно удивило игроков.

А ещё в игре будет продолжительная одиночная кампания, которая расскажет историю имперского спецотряда «Инферно». Сюжет игры будет входить в новый канон «Звёздных войн».

Игра выглядит очень амбициозно, в ней в три раза больше контента, чем в первой части.

Подробности читайте у наших коллег из «Игромании». Кроме того, они ведут прямые трансляции, так что вы первыми узнаете обо всех новостях с Е3!

Обзор «Игромании» Конференция Electronic Arts на E3 2017 A Way Out, Anthem, Battlefront 2 и многое другое!