Скоро будет уже три года с тех пор, как Расширенная вселенной «Звёздных войн» была объявлена «Легендами», а ей на смену пришёл новый единый канон. По прошествии этих лет, автор «Мира фантастики» и давний фанат «Звёздных войн» с горечью констатирует, что новый канон ему, мягко говоря, не по нраву.

Он отправил расширенную вселенную на свалку

Может, я неправильный фанат «Звёздных войн», но я (и не я один) полюбил далёкую-далёкую галактику не благодаря фильмам, а благодаря книгам. Холодным и мрачным апрельским днём 2001 года я приобрёл в книжном магазине симпатичный чёрный томик с многообещающим названием «Хэн Соло в Звёздном тупике». Я понятия не имел, кто такой Хэн Соло и что такое «Звёздный тупик», но название сулило авантюры и космические приключения, и я купился. Приобрёл одну книжку, следом ещё три, и ещё, и ещё…

Потом уже были кассеты с фильмами, которые в доинтернетную эпоху пришлось искать по всей Москве около года, премьера «Атаки клонов» и «Мести ситхов» в кинотеатрах, игра Star Wars Episode I на PlayStation, первый купленный номер «Мира фантастики» с Дартом Вейдером на обложке… Но началось всё с книг.

Я никогда не разделял Расширенную вселенную и фильмы. Для меня это были две части единого целого. Книги, комиксы и игры поддерживали во мне любовь к «Звёздным войнам» долгие годы после выхода «Мести ситхов», когда казалось, что киноистория «Звёздных войн» кончилась. Поэтому, когда сначала в сериале «Войны клонов», а потом и в новом каноне создатели моей любимой вселенной стали откровенно игнорировать ту её часть, благодаря которой я и полюбил «Звёздные войны», мне стало обидно.

Умом я понимаю, что «легендаризация» Расширенной вселенной была неизбежна. Сотни книг и комиксов, тысячи разработанных сюжетов существенно ограничивали творческий потенциал создателей нового канона. К тому же формально никто не запрещает возвращать элементы Расширенной вселенной в канон, как это сделали, например, с гранд-адмиралом Трауном… И всё же я недоволен.

В своё время Расширенная вселенная спасла «Звёздные войны», снова пробудив в людях интерес к саге. Она заслуживала более уважительного отношения. А фанаты, тридцать лет покупавшие истории по Расширенной вселенной, заслуживали узнать, чем кончатся похождения полюбившихся им героев, что будет дальше с Джейной Соло, Беном Скайуокером и Алланой Соло, каким будет последнее приключение Хана, Люка и Леи — и многое-многое другое.

Он неумело пользуется старым каноном

Старая Расширенная вселенная по-прежнему остаётся не только поставщиком идей и персонажей для нового канона, но и «дойной коровой» для владельцев. Книги и комиксы старого канона продолжают переиздаваться под плашкой «Легенды», некоторые их идеи находят своё отражение в новых книгах, комиксах и даже фильмах. Ну а гранд-адмирал Траун стал самым большим фансервисом за всю историю саги.

Когда Дейв Филони на конвенте Star Wars Celebration в Лондоне объявил о появлении Трауна в третьем сезоне анимационного сериала «Повстанцы», зал просто взорвался аплодисментами. Когда фанаты горевали о потерянной Расширенной вселенной, чаще всего в разговоре всплывало имя синекожего адмирала. Вернув его в канон, Филони одним махом получил новый кредит доверия от фанатов и избавился от главного источника их недовольства.

Вот только… Траун-то не тот!

Формально в «Повстанцах» мы видим точно такого же персонажа, какого описывал Тимоти Зан. Синяя кожа, красные глаза, белая форма, титул, любовь к искусству, считается непревзойдённым тактическим гением… Но по факту за половину третьего сезона Траун так и не показал свою гениальность. С десяток серий он пытается справиться с неуловимой командой «Призрака», а результата нет как нет. Сценаристы «Повстанцев» просто не могут показать Трауна во всей красе — иначе сериал пришлось бы заканчивать уже на первой серии третьего сезона из-за смерти главных героев. Впрочем, невелика была бы потеря.

Он просто скучный!

С отменой Расширенной вселенной далёкая-далёкая галактика разом лишилась тысячелетий истории, сотен планет, рас, героев и событий. Взамен этого… не пришло ничего. Старый канон тоже строился не за один день, но он расширяла мир, в нём были десятки историй, никак не связанных с фильмами или связанных лишь косвенно. Эти истории дополняли галактику, делали её живой и разнообразной, а главное — они были интересными!

Книги и комиксы нового канона как правило не расширяют вселенную, а лишь служат дополнениями к главному продукту — фильмам и сериалам. В Расширенной вселенной были приключенческие романы из серии X-Wing о бравых пилотах-истребителях, детективный триллер «Теневые игры», нуарная трилогия «Ночи Корусканта», собственная версия «Сердца тьмы» и «Апокалипсиса сегодня» — «Уязвимая точка», зомби-хоррор «Штурмовики смерти»…

Новый канон ничем подобным похвастать не может. Здесь все книги — это или приквелы к чему-то, или новеллизации, или адаптации, а самостоятельные сюжеты в основном встречаются лишь в комиксах. И то большая часть комиксов посвящена промежутку между четвёртым и пятым эпизодами — эпохе, к которой в Расширенной вселенной обращались раз… пятьсот.

«Трилогия Трауна» Тимоти Зана в своё время заложила основы всего пост-эндорского периода Расширенной вселенной, рассказала о положении дел в галактике, ввела знаковых персонажей и познакомила читателей с одним из величайших злодеев Star Wars. «Последствия» Чака Вендига, которые должны были познакомить фанатов с пост-эндорским периодом в новом каноне, уступают книгам Зана по всем пунктам. Здесь нет ни галактического размаха, ни интересных и проработанных персонажей, ни логического объяснения, почему Альянс одержал победу. «Последствия» скучны и неинтересны, в то время как «Наследник Империи» до сих пор считается одной из лучших книг по «Звёздным войнам».

Он разделил фанатов

Часть фанатов спокойно отнеслась к «легендаризации» Расширенной вселенной, но вот остальные… Одни восприняли смену её статуса как повод объявить джихад новому канону. Они бойкотируют новую продукцию, пишут петиции в интернете и заваливают офисы Lucasfilm и Disney требованиями вернуть РВ в канон. Вторые, напротив, крайне придирчиво изучают в магазине каждую книжку и комикс: а вдруг это не новый канон, а «Легенды» и они случайно купят «напечатанные фанфики»? Для обеих этих категорий каноничность истории внезапно стала важнее её качества, и договориться между собой они не могут.

Он противоречит себе

Решение о «легендаризации» Расширенной вселенной Lucasfilm объяснили стремлением избежать противоречий между различными произведениями в будущем. Чтобы отслеживать противоречия, было создано специальное подразделение — Сюжетная группа. Но у неё ничего не вышло.

Уже в первых работах нового канона Люк дважды «впервые» пользуется телекинезом — в романе Кевина Хирна «Наследник джедаев» и комиксе Джейсона Аарона «Звёздные войны». В той же серии комиксов Люк находит дневники Оби-Вана Кеноби, где тот подробно описывает внешность Йоды, — как же Люк в пятом эпизоде не узнал будущего учителя? В романе Клаудии Грей «Потерянные звёзды» первой целью «Звезды смерти» становится Альдераан. А ведь к тому моменту «Изгой-один» уже находился в разработке, и сюжетная группа должна была знать, что у боевой станции будут и другие цели — Джеда и Скариф. В новеллизации «Мести ситхов» упоминается, что Депа Биллаба перешла на тёмную сторону во время событий романа «Уязвимая точка», а по комиксу «Звёздные войны: Кейнан» Депа до конца войны оставалась на стороне света и погибла после Приказа 66.

Он извратил главных героев саги

В Расширенной вселенной герои оригинальной трилогии тоже не идеальны. Лея и Хан потеряли двоих из трёх детей, причём старший сын перешёл на тёмную сторону и захватил власть над частью галактики. А Люк неоднократно терпел неудачи как учитель — на тёмную сторону перешла едва ли не половина его учеников. Но в РВ герои продолжали бороться за свои идеалы и держались друг друга. Да, у Хана был период, когда он тяжело переживал гибель Чубакки и на полгода ушёл из семьи. Но в итоге он вернулся к Лее, и дальше эта пара уже не расставалась.

А что мы видим в «Пробуждении Силы»? Как только запахло жареным, Люк и Хан как последние трусы свалили куда подальше, оставив Лею в одиночку расхлёбывать последствия. Настоящие джентльмены.

В нём есть Кайло Рен

Я понимаю, зачем создателям был нужен образ Кайло Рена. Если Дуку, Вейдер и Гривус были уже сформировавшимися злодеями, то Рен ещё сравнительно молод, он запутался в жизни, он хочет отмежеваться от прошлого, доказать всем и в первую очередь самому себе, что он достойный внук своего деда.

Вот только подобное поведение оправданно, когда персонажу семнадцать. Кайло Рену, на секундочку, тридцатник. В этом возрасте мужчины, как правило, уже определились с жизненными целями и работают над их достижением. А этот всё ноет и ноет, как эмо-подросток. Нам предлагают посочувствовать сопливому ушастому слюнтяю, которого мы видим впервые в жизни и который только что на наших глазах зарезал лучшего персонажа в истории «Звёздных войн»?

Отчасти эта история позаимствована из Расширенной вселенной, где нам показали падение во тьму Джейсена Соло. Вот только Джейсена мы знали с рождения. Мы следили за его приключениями в буквальном смысле с пелёнок, видели, как он рос, мужал, терял друзей, набирался опыта и становился настоящим героем. Оттого его падение во тьму стало крайне болезненным ударом. К этому персонажу фанаты действительно привязались. А Кайло Рен… Кайло Рен в принципе не способен вызывать положительных эмоций.

* * *

Если бы «легендаризация» Расширенной вселенной была обставлена по-другому, если бы списанию «в запас» подверглись не все элементы старого канона, а только те, что противоречили новым фильмам, новый канон можно было простить. Если бы его создатели предлагали больше интересных, оригинальных и просто хороших историй, к нему было бы гораздо меньше претензий. Однако в таком виде, как сейчас, он портит мою любимую вселенную.

Лучшее, что есть в новом каноне

Надо признать, даже в нынешнем каноне «Звёздных войн» есть несколько действительно стоящих вещей, сохранивших дух далёкой галактики.

«Изгой-один»

Вот такими и должны быть подлинные «Звёздные войны». Гарет Эдвардс идеально передал атмосферу оригинальной трилогии и мастерски вплёл в повествование свою собственную историю. Героев «Изгоя-один» было действительно жалко терять. Мы впервые увидели далёкую галактику такой мрачной, войну — такой жестокой, а повстанцев — такими неоднозначными. И это хорошо.

Клаудия Грей «Потерянные звёзды»

Удивительно, но написанный для подростковой аудитории роман оказался самым серьёзным и взрослым во всём новом каноне. Здесь есть действительно интересная история двух героев, чьи принципы неоднократно мешали им жить и любить. Здесь есть настоящие эмоции: любовь, обида, ненависть и стремление послужить отчизне. Здесь есть настоящий конфликт, здесь героям есть что терять, и они вынуждены принимать неоднозначные решения. А ещё Грей очень точно передаёт атмосферу далёкой галактики и крайне удачно вписывает свой роман в сюжет оригинальной трилогии.

Кирон Гиллен, Сальвадор Ларокка «Звёздные войны: Дарт Вейдер»

Промежуток между четвёртым и пятым эпизодами был очень подробно освещён в Расширенной вселенной. Однако в издательстве Marvel решили, что, раз старая РВ теперь не канон, можно окунуться в этот период с новыми силами. Из всех линеек Marvel именно «Дарт Вейдер» оказался самой интересным и интригующим дополнением к канону. Мы привыкли видеть Вейдера могущественным, но в этом комиксе он вынужден восстанавливать свои позиции, пошатнувшиеся после уничтожения Звезды смерти. А в этом ему помогает несколько крайне колоритных персонажей — чёрный археолог доктор Афра и пара боевых дроидов, эдакая тёмная версия С-3PO и R2-D2.

Джеймс Лусено «Катализатор»

Предыстория «Изгоя-один» написана в лучших традициях Джеймса Лусено: это крепко сбитый политический триллер, повествующий о молодости Галена Эрсо и Орсона Кренника. Здесь есть множество интересных деталей и подробностей, а главное, Лусено между делом возвращает в новый канон целые пласты Расширенной вселенной.

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