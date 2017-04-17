Скоро будет уже три года с тех пор, как Расширенная вселенной «Звёздных войн» была объявлена «Легендами», а ей на смену пришёл новый единый канон. По прошествии этих лет, автор «Мира фантастики» и давний фанат «Звёздных войн» с горечью констатирует, что новый канон ему, мягко говоря, не по нраву.

Он отправил расширенную вселенную на свалку

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Та самая книга

Может, я неправильный фанат «Звёздных войн», но я (и не я один) полюбил далёкую-далёкую галактику не благодаря фильмам, а благодаря книгам. Холодным и мрачным апрельским днём 2001 года я приобрёл в книжном магазине симпатичный чёрный томик с многообещающим названием «Хэн Соло в Звёздном тупике». Я понятия не имел, кто такой Хэн Соло и что такое «Звёздный тупик», но название сулило авантюры и космические приключения, и я купился. Приобрёл одну книжку, следом ещё три, и ещё, и ещё…

Потом уже были кассеты с фильмами, которые в доинтернетную эпоху пришлось искать по всей Москве около года, премьера «Атаки клонов» и «Мести ситхов» в кинотеатрах, игра Star Wars Episode I на PlayStation, первый купленный номер «Мира фантастики» с Дартом Вейдером на обложке… Но началось всё с книг.

Я никогда не разделял Расширенную вселенную и фильмы. Для меня это были две части единого целого. Книги, комиксы и игры поддерживали во мне любовь к «Звёздным войнам» долгие годы после выхода «Мести ситхов», когда казалось, что киноистория «Звёздных войн» кончилась. Поэтому, когда сначала в сериале «Войны клонов», а потом и в новом каноне создатели моей любимой вселенной стали откровенно игнорировать ту её часть, благодаря которой я и полюбил «Звёздные войны», мне стало обидно.

Расширенная вселенная

Когда-то Расширенная вселенная была для фанатов таким же каноном, как фильмы. А теперь половины людей на этой картинке как бы не существует

Умом я понимаю, что «легендаризация» Расширенной вселенной была неизбежна. Сотни книг и комиксов, тысячи разработанных сюжетов существенно ограничивали творческий потенциал создателей нового канона. К тому же формально никто не запрещает возвращать элементы Расширенной вселенной в канон, как это сделали, например, с гранд-адмиралом Трауном… И всё же я недоволен.

В своё время Расширенная вселенная спасла «Звёздные войны», снова пробудив в людях интерес к саге. Она заслуживала более уважительного отношения. А фанаты, тридцать лет покупавшие истории по Расширенной вселенной, заслуживали узнать, чем кончатся похождения полюбившихся им героев, что будет дальше с Джейной Соло, Беном Скайуокером и Алланой Соло, каким будет последнее приключение Хана, Люка и Леи — и многое-многое другое.

Он неумело пользуется старым каноном

Старая Расширенная вселенная по-прежнему остаётся не только поставщиком идей и персонажей для нового канона, но и «дойной коровой» для владельцев. Книги и комиксы старого канона продолжают переиздаваться под плашкой «Легенды», некоторые их идеи находят своё отражение в новых книгах, комиксах и даже фильмах. Ну а гранд-адмирал Траун стал самым большим фансервисом за всю историю саги.

Когда Дейв Филони на конвенте Star Wars Celebration в Лондоне объявил о появлении Трауна в третьем сезоне анимационного сериала «Повстанцы», зал просто взорвался аплодисментами. Когда фанаты горевали о потерянной Расширенной вселенной, чаще всего в разговоре всплывало имя синекожего адмирала. Вернув его в канон, Филони одним махом получил новый кредит доверия от фанатов и избавился от главного источника их недовольства.

Вот только… Траун-то не тот!

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Траун из мультсериала похож на Трауна из книг только тем, что синий

Формально в «Повстанцах» мы видим точно такого же персонажа, какого описывал Тимоти Зан. Синяя кожа, красные глаза, белая форма, титул, любовь к искусству, считается непревзойдённым тактическим гением… Но по факту за половину третьего сезона Траун так и не показал свою гениальность. С десяток серий он пытается справиться с неуловимой командой «Призрака», а результата нет как нет. Сценаристы «Повстанцев» просто не могут показать Трауна во всей красе — иначе сериал пришлось бы заканчивать уже на первой серии третьего сезона из-за смерти главных героев. Впрочем, невелика была бы потеря.

Он просто скучный!

С отменой Расширенной вселенной далёкая-далёкая галактика разом лишилась тысячелетий истории, сотен планет, рас, героев и событий. Взамен этого… не пришло ничего. Старый канон тоже строился не за один день, но он расширяла мир, в нём были десятки историй, никак не связанных с фильмами или связанных лишь косвенно. Эти истории дополняли галактику, делали её живой и разнообразной, а главное — они были интересными!

Книги и комиксы нового канона как правило не расширяют вселенную, а лишь служат дополнениями к главному продукту — фильмам и сериалам. В Расширенной вселенной были приключенческие романы из серии X-Wing о бравых пилотах-истребителях, детективный триллер «Теневые игры», нуарная трилогия «Ночи Корусканта», собственная версия «Сердца тьмы» и «Апокалипсиса сегодня» — «Уязвимая точка», зомби-хоррор «Штурмовики смерти»…

Почему я ненавижу новый канон Star Wars 13

С этих книг началась в своё время Расширенная вселенная

Новый канон ничем подобным похвастать не может. Здесь все книги — это или приквелы к чему-то, или новеллизации, или адаптации, а самостоятельные сюжеты в основном встречаются лишь в комиксах. И то большая часть комиксов посвящена промежутку между четвёртым и пятым эпизодами — эпохе, к которой в Расширенной вселенной обращались раз… пятьсот.

«Трилогия Трауна» Тимоти Зана в своё время заложила основы всего пост-эндорского периода Расширенной вселенной, рассказала о положении дел в галактике, ввела знаковых персонажей и познакомила читателей с одним из величайших злодеев Star Wars. «Последствия» Чака Вендига, которые должны были познакомить фанатов с пост-эндорским периодом в новом каноне, уступают книгам Зана по всем пунктам. Здесь нет ни галактического размаха, ни интересных и проработанных персонажей, ни логического объяснения, почему Альянс одержал победу. «Последствия» скучны и неинтересны, в то время как «Наследник Империи» до сих пор считается одной из лучших книг по «Звёздным войнам».

Он разделил фанатов

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Этот значок теперь означает «То, что вы прочитаете, может быть круто, но не имеет никакого значения»

Часть фанатов спокойно отнеслась к «легендаризации» Расширенной вселенной, но вот остальные… Одни восприняли смену её статуса как повод объявить джихад новому канону. Они бойкотируют новую продукцию, пишут петиции в интернете и заваливают офисы Lucasfilm и Disney требованиями вернуть РВ в канон. Вторые, напротив, крайне придирчиво изучают в магазине каждую книжку и комикс: а вдруг это не новый канон, а «Легенды» и они случайно купят «напечатанные фанфики»? Для обеих этих категорий каноничность истории внезапно стала важнее её качества, и договориться между собой они не могут.

Он противоречит себе

Почему авторы всех этих книг не могут договориться, если у них есть Сюжетная группа?

Решение о «легендаризации» Расширенной вселенной Lucasfilm объяснили стремлением избежать противоречий между различными произведениями в будущем. Чтобы отслеживать противоречия, было создано специальное подразделение — Сюжетная группа. Но у неё ничего не вышло.

Уже в первых работах нового канона Люк дважды «впервые» пользуется телекинезом — в романе Кевина Хирна «Наследник джедаев» и комиксе Джейсона Аарона «Звёздные войны». В той же серии комиксов Люк находит дневники Оби-Вана Кеноби, где тот подробно описывает внешность Йоды, — как же Люк в пятом эпизоде не узнал будущего учителя? В романе Клаудии Грей «Потерянные звёзды» первой целью «Звезды смерти» становится Альдераан. А ведь к тому моменту «Изгой-один» уже находился в разработке, и сюжетная группа должна была знать, что у боевой станции будут и другие цели — Джеда и Скариф. В новеллизации «Мести ситхов» упоминается, что Депа Биллаба перешла на тёмную сторону во время событий романа «Уязвимая точка», а по комиксу «Звёздные войны: Кейнан» Депа до конца войны оставалась на стороне света и погибла после Приказа 66.

Он извратил главных героев саги

Хан и Лея заслуживают приз «Худшие родители Галактики». И приз должен быть в форме Кайло Рена

В Расширенной вселенной герои оригинальной трилогии тоже не идеальны. Лея и Хан потеряли двоих из трёх детей, причём старший сын перешёл на тёмную сторону и захватил власть над частью галактики. А Люк неоднократно терпел неудачи как учитель — на тёмную сторону перешла едва ли не половина его учеников. Но в РВ герои продолжали бороться за свои идеалы и держались друг друга. Да, у Хана был период, когда он тяжело переживал гибель Чубакки и на полгода ушёл из семьи. Но в итоге он вернулся к Лее, и дальше эта пара уже не расставалась.

А что мы видим в «Пробуждении Силы»? Как только запахло жареным, Люк и Хан как последние трусы свалили куда подальше, оставив Лею в одиночку расхлёбывать последствия. Настоящие джентльмены.

В нём есть Кайло Рен

Почему я ненавижу новый канон Star Wars 17

Сценаристы «Пробуждения Силы», по сути, слепили Кайло Рена из трёх персонажей Расширенной вселенной. Падшему джедаю Джейсену Соло дали имя Бена Скайуокера (интересно, что мешало оставить его Джейсеном?) и костюм Дарта Ревана

Я понимаю, зачем создателям был нужен образ Кайло Рена. Если Дуку, Вейдер и Гривус были уже сформировавшимися злодеями, то Рен ещё сравнительно молод, он запутался в жизни, он хочет отмежеваться от прошлого, доказать всем и в первую очередь самому себе, что он достойный внук своего деда.

Вот только подобное поведение оправданно, когда персонажу семнадцать. Кайло Рену, на секундочку, тридцатник. В этом возрасте мужчины, как правило, уже определились с жизненными целями и работают над их достижением. А этот всё ноет и ноет, как эмо-подросток. Нам предлагают посочувствовать сопливому ушастому слюнтяю, которого мы видим впервые в жизни и который только что на наших глазах зарезал лучшего персонажа в истории «Звёздных войн»?

Отчасти эта история позаимствована из Расширенной вселенной, где нам показали падение во тьму Джейсена Соло. Вот только Джейсена мы знали с рождения. Мы следили за его приключениями в буквальном смысле с пелёнок, видели, как он рос, мужал, терял друзей, набирался опыта и становился настоящим героем. Оттого его падение во тьму стало крайне болезненным ударом. К этому персонажу фанаты действительно привязались. А Кайло Рен… Кайло Рен в принципе не способен вызывать положительных эмоций.

Надо отдать должное Адаму Драйверу: он относится к своему персонажу с иронией

* * *

Если бы «легендаризация» Расширенной вселенной была обставлена по-другому, если бы списанию «в запас» подверглись не все элементы старого канона, а только те, что противоречили новым фильмам, новый канон можно было простить. Если бы его создатели предлагали больше интересных, оригинальных и просто хороших историй, к нему было бы гораздо меньше претензий. Однако в таком виде, как сейчас, он портит мою любимую вселенную.

Лучшее, что есть в новом каноне

Надо признать, даже в нынешнем каноне «Звёздных войн» есть несколько действительно стоящих вещей, сохранивших дух далёкой галактики.

«Изгой-один»

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Вот такими и должны быть подлинные «Звёздные войны». Гарет Эдвардс идеально передал атмосферу оригинальной трилогии и мастерски вплёл в повествование свою собственную историю. Героев «Изгоя-один» было действительно жалко терять. Мы впервые увидели далёкую галактику такой мрачной, войну — такой жестокой, а повстанцев — такими неоднозначными. И это хорошо.

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«Изгой-один. Звёздные войны. Истории» — наш обзор 5

«Изгой-один» — самый мрачный фильм «Звёздных войн»

Опубликовано: 15.12.2016

Новый фильм получился взрослее, самобытнее и просто лучше прошлогоднего «Пробуждения Силы».

Клаудия Грей «Потерянные звёзды»

Клаудия Грей «Потерянные звёзды»

Удивительно, но написанный для подростковой аудитории роман оказался самым серьёзным и взрослым во всём новом каноне. Здесь есть действительно интересная история двух героев, чьи принципы неоднократно мешали им жить и любить. Здесь есть настоящие эмоции: любовь, обида, ненависть и стремление послужить отчизне. Здесь есть настоящий конфликт, здесь героям есть что терять, и они вынуждены принимать неоднозначные решения. А ещё Грей очень точно передаёт атмосферу далёкой галактики и крайне удачно вписывает свой роман в сюжет оригинальной трилогии.

Кирон Гиллен, Сальвадор Ларокка «Звёздные войны: Дарт Вейдер»

Дарт Вейдер

Промежуток между четвёртым и пятым эпизодами был очень подробно освещён в Расширенной вселенной. Однако в издательстве Marvel решили, что, раз старая РВ теперь не канон, можно окунуться в этот период с новыми силами. Из всех линеек Marvel именно «Дарт Вейдер» оказался самой интересным и интригующим дополнением к канону. Мы привыкли видеть Вейдера могущественным, но в этом комиксе он вынужден восстанавливать свои позиции, пошатнувшиеся после уничтожения Звезды смерти. А в этом ему помогает несколько крайне колоритных персонажей — чёрный археолог доктор Афра и пара боевых дроидов, эдакая тёмная версия С-3PO и R2-D2.

Джеймс Лусено «Катализатор»

Джеймс Лусено «Катализатор»

Предыстория «Изгоя-один» написана в лучших традициях Джеймса Лусено: это крепко сбитый политический триллер, повествующий о молодости Галена Эрсо и Орсона Кренника. Здесь есть множество интересных деталей и подробностей, а главное, Лусено между делом возвращает в новый канон целые пласты Расширенной вселенной.

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Звезда смерти

Что мы узнали из книги‑приквела к фильму «Изгой‑Один»

Опубликовано: 13.12.2016

Что привело к событиям фильма «Изгой-Один»? Рассказываем, о чём пишут в книгах нового канона.

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Алексей Ионов
Алексей Ионов
Журналист, переводчик, издатель, админ крупнейшего в России сайта по «Звёздным войнам».

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