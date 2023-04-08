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    Новости

    EA отменила Alice: Asylum — Американ Макги уходит из индустрии

    8 апреля 2023
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    08.04.2023
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    1 минута на чтение

    Геймдизайнер Американ МакГи опубликовал заявление, в котором сообщил об отмене игры Alice: Asylum. Она должна была стать третьей частью в игровой франшизе Alice, однако Electronic Arts приняло решение не запускать Asylum в производство. Макги трудился над проектом последние несколько лет и активно обсуждал проект с EA, но договориться так и не удалось.

    В феврале МакГи выложил в открытый доступ 400-страничную документ под названием «Библия дизайна Alice: Asylum». Он содержит сценарий и арты Asylum, бюджет (50 миллионов долларов) и график разработки, наработки и другое.

    После этого Electronic Arts дала официальный ответ МакГи по поводу будущего игровой серии — компания отказалась от проекта, но права на франшизу продавать не будет.

    EA вернулась ко мне с ответом касательно финансирования и лицензирования Alice: Asylum.

    Что касается финансирования, они в итоге решили отказаться от проекта на основе внутреннего анализа интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей нашего предложения. Насчёт лицензии сказали, что Alice — важная часть каталога EA. Продавать или выдавать другой студии они не планируют.

    На данный момент мы исчерпали все доступные варианты, которые могли бы помочь в разработке третьей Alice. С подобными ответами от EA у нас не остаётся другого выбора.

    Геймдизайнер сообщил, что больше не будет собирать средства на создание Alice: Asylum, а страница на Patreon будет заморожена. Все материалы же останутся в открытом доступе.

    Также МакГи заявил об уходе из индустрии — из-за сложившейся ситуации у него больше нет желания заниматься разработкой игр, как нет и новых идей. Вместо этого разработчик планирует посвятить себя семье и личному бизнесу.

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