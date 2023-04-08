EA отменила Alice: Asylum — Американ Макги уходит из индустрии

EA вернулась ко мне с ответом касательно финансирования и лицензирования Alice: Asylum.

Что касается финансирования, они в итоге решили отказаться от проекта на основе внутреннего анализа интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей нашего предложения. Насчёт лицензии сказали, что Alice — важная часть каталога EA. Продавать или выдавать другой студии они не планируют.

На данный момент мы исчерпали все доступные варианты, которые могли бы помочь в разработке третьей Alice. С подобными ответами от EA у нас не остаётся другого выбора.