EA отменила Alice: Asylum — Американ Макги уходит из индустрии

Геймдизайнер Американ МакГи опубликовал заявление, в котором сообщил об отмене игры Alice: Asylum. Она должна была стать третьей частью в игровой франшизе Alice, однако Electronic Arts приняло решение не запускать Asylum в производство. Макги трудился над проектом последние несколько лет и активно обсуждал проект с EA, но договориться так и не удалось.
В феврале МакГи выложил в открытый доступ 400-страничную документ под названием «Библия дизайна Alice: Asylum». Он содержит сценарий и арты Asylum, бюджет (50 миллионов долларов) и график разработки, наработки и другое.
После этого Electronic Arts дала официальный ответ МакГи по поводу будущего игровой серии — компания отказалась от проекта, но права на франшизу продавать не будет.
Геймдизайнер сообщил, что больше не будет собирать средства на создание Alice: Asylum, а страница на Patreon будет заморожена. Все материалы же останутся в открытом доступе.
Также МакГи заявил об уходе из индустрии — из-за сложившейся ситуации у него больше нет желания заниматься разработкой игр, как нет и новых идей. Вместо этого разработчик планирует посвятить себя семье и личному бизнесу.
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