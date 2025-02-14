Единорог и дракон Дейенерис в трейлере экшен-RPG Game of Thrones: Kingsroad

Разработчики экшен-RPG Game of Thrones: Kingsroad поделились новым трейлером, который посвятили существам из мира «Игры престолов».
Среди боссов геймеры встретят ледяного паука, лохматого единорога, грифона, василиска и даже Дрогона, одного из драконов Дейенерис.
Game of Thrones: Kingsroad занимается студия Netmarble для PC и мобильных устройств. В ней игроки смогут свободно исследовать Вестерос, а также встретить знакомых по сериалу от HBO персонажей с внешностью актеров из шоу.
Релиз Game of Thrones: Kingsroad ожидается в 2025 году.