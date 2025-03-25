Экранизация Street Fighter осталась без даты премьеры

Издание THR сообщило, что экранизация Street Fighter выбыла из графика релизов Sony Pictures.
Изначально фильм должен был выйти 20 марта 2026 года, но теперь картина вовсе осталась без сроков премьеры. Возможно, это результат окончания соглашения между Sony Pictures и Legendary Pictures по международной дистрибуции.
Режиссером экранизации в феврале был назначен Китао Сакурай, который снял несколько эпизодов сериала Twisted Metal. Первоначально постановщиками должны были выступить авторы YouTube-канала RackaRacka, но летом прошлого года дуэт покинул проект.
Актерский состав и сюжет Street Fighter пока неизвестны.