Продюсер и сценарист Стивен Пол («Призрак в доспехах», «Теккен», «Призрачный гонщик») готовит экранизацию фэнтези-цикла Пирса Энтони «Ксанф». Об этом 3 апреля рассказало издание Variety.

Проект уже запущен в производство, однако никаких подробностей об актёрском составе или сюжете пока нет. Известно только, что студия готовит полнометражный фильм и телесериал. Стивен Пол пообещал поделиться сведениями о финансировании и дистрибуции уже в ближайшее время.

«Ксанф» — это фэнтезийный цикл писателя Пирса Энтони. Первую книгу, «Чары для Хамелеоши», Энтони написал ещё в 1977 году. Первоначально он хотел ограничиться лишь трилогией, но читателям так понравились сказочные существа Ксанфа, что писателю пришлось и дальше рассказывать истории этого волшебного мира.

Книги этого цикла выходят до сих пор и уже насчитывают более 40 томов. Действие серии разворачивается в волшебном мире Ксанф, все жители которого способны творить заклинания. В Ксанфе живут не только люди, но и целая плеяда магических созданий: демоны, кентавры, драконы, гаргульи и тому подобные.

Первая книга цикла «Чары для Хамелеоши» рассказывает о приключениях Бинка — одного из жителей Ксанфа. Его изгнали в Обыкновению, поскольку Бинк так и не смог раскрыть свой колдовской дар. Вскоре Бинк возвращается на родину, но теперь его сопровождает злой волшебник Трент. Один из них мечтает раскрыть свой магический дар, а другой — стать королём Ксанфа.

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