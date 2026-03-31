Энди Вейер принёс публичные извинения продюсеру «Звёздного пути», которого послал «на хер»

Привет, Алекс. Это Энди Вейер. Пишу, чтобы извиниться за то, что сказал на подкасте Critical Drinker. Кажется, мои слова вырвали из контекста, взяв самые смачные отрывки. Надеюсь, вы смотрели остальные части, где я сказал, что вы мне нравитесь как человек и вообще славный парень. И что мне понравились СНМ и НП Сериалы «Странные новые миры» и «Нижние палубы». . Я пытался пошутить, но задним числом вижу, что это прозвучало неуважительно и резко. Сожалею об этом. Я также пытался иронизировать над собой, когда сказал «Но они не купили мою идею, так что ну их на[фиг]!», но вне контекста это прозвучало, как будто я говорю всерьёз. Я человек прямой и всегда таким был. И уже лет 10 СМИ не было никакого дела до того, что я говорю, так что я подзабыл, что надо следить за языком, когда у меня фильм в прокате. Через пару месяцев я вернусь в свою пещеру писать книжки, и всем снова будет на меня плевать. В общем, если хотите поговорить об этом в реальном времени — или даже устроить мне взбучку — буду рад созвониться по телефону или зуму.