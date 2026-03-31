Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер
Экранизации «Архива Буресвета» и «Рождённого туманом»: чего мы ждём от фильма и сериала по Сандерсону

Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
Энди Вейер принёс публичные извинения продюсеру «Звёздного пути», которого послал «на хер»

Кот-император
31 марта 09:54
70
1 минута на чтение
Недавняя история с комментариями Энди Вейера по поводу «Звёздного пути» получила продолжение. Напомним, на подкасте Critical Drinker писатель назвал большинство современных сериалов «Звёздного пути» «говном» и рассказал, что сам предлагал свою идею сериала продюсеру Алексу Курцману, но её отвергли. Про этот случай Вейер сказал: «Fuck them»Примерно «Пошли они на хер» про продюсеров.

Что он сказал?

Энди Вейер про новый «Звёздный путь»: «Эти сериалы — говно». Его идею сериала отвергли: «Ну их на хер!»

Кот-император

30.03.2026

729

Автор «Марсианина» высказался о своей любимой НФ-вселенной.
Эти слова вызвали неоднозначную реакцию. Например, сценарист Дон Винслоу заявил, что Вейер должен извиниться:
Дон Винслоу
Авторы поддерживают авторов. Так и для этого была создана Гильдия сценаристов. И не надо использовать свой момент славы, чтобы нападать на другого автора за то, что он не купил вашу идею.
Что в итоге Энди и сделал, опубликовав текст извинения на своей странице в соцсети.

Энди Вейер, фото JD Lasica

Энди Вейер
Привет, Алекс. Это Энди Вейер. Пишу, чтобы извиниться за то, что сказал на подкасте Critical Drinker. Кажется, мои слова вырвали из контекста, взяв самые смачные отрывки. Надеюсь, вы смотрели остальные части, где я сказал, что вы мне нравитесь как человек и вообще славный парень. И что мне понравились СНМ и НПСериалы «Странные новые миры» и «Нижние палубы».. Я пытался пошутить, но задним числом вижу, что это прозвучало неуважительно и резко. Сожалею об этом. Я также пытался иронизировать над собой, когда сказал «Но они не купили мою идею, так что ну их на[фиг]!», но вне контекста это прозвучало, как будто я говорю всерьёз. Я человек прямой и всегда таким был. И уже лет 10 СМИ не было никакого дела до того, что я говорю, так что я подзабыл, что надо следить за языком, когда у меня фильм в прокате. Через пару месяцев я вернусь в свою пещеру писать книжки, и всем снова будет на меня плевать. В общем, если хотите поговорить об этом в реальном времени — или даже устроить мне взбучку — буду рад созвониться по телефону или зуму.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

