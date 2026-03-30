Энди Вейер про новый «Звёздный путь»: «Эти сериалы — говно». Его идею сериала отвергли: «Ну их на хер!»

И вот ещё что: я предлагал Paramount свой проект сериала по «Звёздному пути». Я общался по Zoom с шоураннерами этих сериалов и много говорил с Алексом Курцманом Продюсер всех последних сериалов «Звёздного пути», фактический «рулевой» франшизы. . Мне многое не нравится в современном ЗП. Как человек он очень приятный. Но в то же время эти сериалы — говно. А сам он парень славный. Но они не приняли мою идею, так что, знаете, ну их на хер fuck ’em !