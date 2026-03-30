Энди Вейер про новый «Звёздный путь»: «Эти сериалы — говно». Его идею сериала отвергли: «Ну их на хер!»

Я из поколения Х, моей фантастикой были повторы оригинальных «Звёздного пути» и «Затерянных в космосе». Тогда в эфире показывали не так много новой НФ — такой, где люди делают крутые штуки в космосе — до появления «Нового поколения».
Вейер процитировал высказывание о современном состоянии франшизы, которое он где-то прочитал, и ему очень понравилось:
Энди Вейер
«Вся современная научная фантастика на ТВ и в кино создаётся под сильнейшим влиянием оригинального "Звёздного пути" — вся, кроме нынешних сериалов по "Звёздному пути"».
Он отрицательно высказался о современных «Звёздных путях» — впрочем, не обо всех. Когда под конец подкаста ведущий Вилл Джордан предложил исключить из канона всё, начиная с сериала «Энтерпрайз», Вейер ответил:
Энди Вейер
Вот моё мнение просто как потребителя. Мне нравятся «Странные новые миры». Думаю, они вполне хороши. Я не ненавидел «Энтерпрайз», только считал его странным. «Нижние палубы» мне показались увлекательными и забавными. Но все остальные — их можно убрать.
Вейер рассказал, что предлагал студии Paramount свою идею для сериала по «Звёздному пути», но её не приняли. Об этом писатель рассказал, не стесняясь в выражениях:
Энди Вейер
И вот ещё что: я предлагал Paramount свой проект сериала по «Звёздному пути». Я общался по Zoom с шоураннерами этих сериалов и много говорил с Алексом КурцманомПродюсер всех последних сериалов «Звёздного пути», фактический «рулевой» франшизы.. Мне многое не нравится в современном ЗП. Как человек он очень приятный. Но в то же время эти сериалы — говно. А сам он парень славный. Но они не приняли мою идею, так что, знаете, ну их на херfuck ’em!